Τετ α τετ Κοβέσι-Φλωρίδη: Καμία συζήτηση για ΟΠΕΚΕΠΕ- «Πλήρης εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Περίπου 35 λεπτά διήρκησε η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο υφυπουργός, Γιάννης Μπούγας, η επικεφαλής της ελληνικής ομάδας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Ελένη Καρκαμπούνα, καθώς και συνεργάτες της κ. Κοβέσι.

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρουν ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και πως από πλευράς του υπουργείου, έχουν λυθεί όλα τα θέματα που είχε θέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την προηγούμενη επίσκεψή της στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2025.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρθηκε στην κ. Κοβέσι από πλευράς του κ. Φλωρίδη η βούληση του πρωθυπουργού για νομοθετική παρέμβαση ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία των άρσεων ασυλίας, ενώ ξεκαθαρίστηκε και η εμπιστοσύνη της ελληνικής κυβέρνησης στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, δεν υπήρξε καμία συζήτηση για νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ούτε και νέα συζήτηση για το άρθρο 86 του Συντάγματος (περί ευθύνης υπουργών ), το οποίο η κ. Κοβεσι έχει αναφέρει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί.

Συζητήθηκε, ωστόσο, το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το οποίο ως γνωστόν έχει υπάρξει διαφωνία για το ποιος έχει την αρμοδιότητα να λάβει τη σχετική απόφαση για το ποιοι εισαγγελείς θα καλύψουν τις θέσεις.

Επί του θέματος, το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει λάβει απόφαση να ανανεωθεί η θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, με τον Άρειο Πάγο να έχει ήδη απαντήσει πως η αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.



Κατόπιν αυτού, πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσε επίσημο αίτημα για να ανανεωθεί η θητεία των τριών εισαγγελέων, κάτι που κατά το υπουργείο συνιστά αποδοχή του γεγονότος ότι η αρμοδιότητα ανήκει στα ελληνικά ανώτατα δικαστήρια.

Στη σημερινή συνάντηση, κατά τις ίδιες πηγές, η κ. Κοβεσι ρώτησε πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία για να λάβει τη διαβεβαίωση του υπουργού Δικαιοσύνης ότι, με βάση τις πληροφορίες που έχει, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σχετικά εντός του Μαΐου.



Πλέον θα υπάρχουν έξι συνολικά Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, μετά την αποδοχή του αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής 9 υποψηφιότητες.