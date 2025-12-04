Λήγει η θητεία της Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Ποιος θα πάρει τη θέση της

Ο Γερμανός εισαγγελέας Άντρες Ρίτερ φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μετά τη λήξη της θητείας της Λάουρα Κοβέσι.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την υποψηφιότητά του για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Ο Ρίτερ, που σήμερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα της ΕΕ, θα αναλάβει καθήκοντα το 2026, καθώς οι ισχύοντες κανονισμοί δεν επιτρέπουν δεύτερη θητεία για την Κοβέσι.

Η επιλογή του Γερμανού εισαγγελέα θεωρείται ουσιαστικά ειλημμένη. Η διαδικασία ήταν αυστηρά εμπιστευτική και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Euractiv, ο Ρίτερ ξεχώρισε από τα πρώτα κιόλας στάδια. Με εμπειρία άνω των 25 ετών στη γερμανική δικαιοσύνη και εξειδίκευση στα οικονομικά εγκλήματα και στις υποθέσεις απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια, θεωρείται ιδανικός για την ηγεσία ενός θεσμού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιδιαφθοράς στην ΕΕ.

Η υποψηφιότητά του συγκέντρωσε ευρεία στήριξη: έλαβε 22 θετικές ψήφους στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και 46 στην Επιτροπή LIBE, ενώ και τα κράτη-μέλη τον ανέδειξαν ως τον επικρατέστερο υποψήφιο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του.

Η αλλαγή ηγεσίας της EPPO προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Βρυξέλλες εξετάζουν την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του θεσμού στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.