Μαρινάκης για Κοβέσι: «Αποδείχθηκαν παραμύθια της Χαλιμάς τα περί συγκάλυψης»

«Εποικοδομητική» χαρακτήρισε την επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα ο Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και σε Μέσα Ενημέρωσης που όπως είπε «προσπάθησαν να δημιουργήσουν τον μύθο περί συγκάλυψης».

«Όποιος ακούσει την κ. Κοβέσι αντιλαμβάνεται ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια της Χαλιμάς» είπε ο κυβερνητικές Εκπρόσωπος σημειώνοντας πως η ίδια η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είπε πως αυτή τη στιγμή ερευνώνται 3.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη.

«Θα είμαστε εδώ να απαντάμε με στοιχεία και να χαλάσουμε τη σούπα όσων επιθυμούν να εργαλειοποιήσουν μια τραγωδία μήπως και επιβιώσουν πολιτικά» προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης αφήνοντας αιχμές για όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι «έχει δημιουργηθεί μια εισαγγελία στις Βρυξέλλες που ασχολείται μόνο με την Ελλάδα».

Ως προς τις επισημάνσεις της κ. Κοβέσι για το άρθρο 86 του Συντάγματος, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθύμισε πως ο Πρωθυπουργός έχει ήδη αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος κάτι το οποίο χαιρέτησε και η κ. Κοβέσι σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να μην εξαρτάται από κομματικούς συσχετισμούς η παραπομπή ή όχι ενός πολιτικού προσώπου στη δικαιοσύνη αλλά να υπάρχει ένα άλλο «φίλτρο» ενδεχομένως δικαστικού χαρακτήρα.



