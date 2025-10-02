«Γαλάζιες» πηγές: «Στο άρμα της Ζωής» η αντιπολίτευση - «Έπεσαν οι μάσκες» για την κλήση Μυλωνάκη

Επίθεση στην αντιπολίτευση, η οποία, όπως αναφέρεται, «παραμένει δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου», εξαπέλυσαν πηγές της πλειοψηφίας, καταγγέλλοντας πως «έπεσαν οι μάσκες» με το αίτημα των κομμάτων για άμεση, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



«Η υποκριτική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπεσαν στο κενό μετά την υπερψήφιση της πρότασης του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη να ισχύσει ο κατάλογος μαρτύρων μέχρι την επικαιροποίησή του, όπως εξάλλου έχει δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία», ανέφεραν «γαλάζιες» πηγές, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή εμμονή της αντιπολίτευσης» στο πρόσωπο του Γιώργου Μυλωνάκη η οποία αποδεικνύει πως στόχος είναι η «κατασκευή φθηνών εντυπώσεων για μικροκομματικά οφέλη».



«Την τακτική των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, επιβεβαίωσε η επιμονή της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα θέματα της επικαιρότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του κ. Μυλωνάκη, αναδεικνύοντας την αγωνία της να μη φύγει από το προσκήνιο το όνομα του υφυπουργού. Τα παιχνίδια εντυπώσεων τελειώνουν εδώ», επισημαίνει η ίδια πηγή πληροφόρησης, προσθέτοντας πως η ΝΔ από την πρώτη στιγμή διαβεβαίωσε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός και θα επικαιροποιείται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.