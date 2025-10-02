Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Μυλωνάκη και η απόφαση να πάει στην Εξεταστική Επιτροπή

Πρωτοβουλία με πολλούς αποδέκτες, αλλά και ενδεικτική του ευμετάβλητου των ισορροπιών της πολιτικής συγκυρίας είναι η χθεσινή απόφαση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη να εμφανιστεί στην Εξεταστική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «ενδίδοντας» στην πίεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και ορισμένων φωνών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που ζητούσαν την εμφάνιση του ενώπιον της επιτροπής.

Με μία κίνηση, που κατ' ορισμένους καθυστέρησε κάποια 24ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να απαντήσει στην προσπάθεια δυνάμεων της αντιπολίτευσης, αλλά και μερίδας μέσων ενημέρωσης να προσανατολίσουν εκ νέου τη δημόσια συζήτηση σε μία υπόθεση, που είναι σαφές ότι…τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία σε μία περίοδο, μάλιστα, που με κύριο όχημα τα θετικά μέτρα της ΔΕΘ το κυβερνών κόμμα επιχειρεί την πολιτική αντεπίθεση του.

Έμαθα λοιπόν πως η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, αποφασίστηκε, πάντως, να επικοινωνηθεί χθες, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε αντιληπτό πως ελλείψει περαιτέρω στοιχείων η αντιπολίτευση και δη το ΠΑΣΟΚ εξέπεμπαν μονοθεματικά με την κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην επιτροπή, επιχειρώντας να εμπεδώσουν σε μέρος της κοινής γνώμης το αφήγημα πως η κυβέρνηση απεργάζεται τη συγκάλυψη κυβερνητικών ευθυνών.

Ούτως ή άλλως, η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε προαναγγελθεί τα προηγούμενα 24ώρα τόσο από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, όσο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, που επέμεναν πως ο κύκλος των μαρτύρων δεν έχει κλείσει και πως επ' αυτού αναμένονταν εξελίξεις.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λοιπόν, ενημέρωσε για την απόφαση του να παρουσιαστεί ενώπιον της Εξεταστικής κατόπιν συνεννόησης που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άλλωστε οι δύο τους συνομίλησαν και όταν ο πρωθυπουργός προσγειώθηκε στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Ο κ. Μυλωνάκης πρόκειται να εμφανιστεί στην Επιτροπή, αφού κλείσει ο πρώτος γύρος των μαρτύρων, ήτοι σε 3 με 4 εβδομάδες από τώρα, και αναμένεται να επαναλάβει τη βασική επιχειρηματολογία, που επιστράτευσε στις δύο φορές, που προσήλθε προσφάτως στη Βουλή για να απαντήσει μεταξύ άλλων και στην κα Κωνσταντοπούλου.

Πάντως, η συγκεκριμένη κίνηση έχει αντίκτυπο και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, εκεί όπου ο κ. Μυλωνάκης έχει εκ του ρόλου του και αντιπάθειες, καθώς στοχεύει να…κατευνάσει όλους όσοι επέμεναν ότι έπρεπε ο ίδιος να υπερασπιστεί τις θέσεις του ενώπιον της Εξεταστικής.