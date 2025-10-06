Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «άτυπο» υπόμνημα Μυλωνάκη και οι αιχμές Βάρρα κατά Βορίδη

Βόμβα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το «άτυπο» σημείωμα του υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη που αποκαλύπτει κλειστό κύκλωμα που έλεγχε τα 3 δισ. ευρώ των αγροτικών ενισχύσεων.

Στο επίκεντρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων) βρίσκεται η επιστολή του Γεώργιου Μυλωνάκη, και το συνημμένο «Ενημερωτικό Σημείωμα» του Καθηγητή Γρηγορίου Βάρρα, το οποίο ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο στήθηκε ένα «κλειστό κύκλωμα» για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Το σημείωμα του Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δήλωσε αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση των βουλευτών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το έγγραφο που έλαβε στις 15 Ιουνίου 2025 ήταν ένα «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως» που προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Παρόλα αυτά, το διαβίβασε για λόγους διαφάνειας, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη του περιεχομένου που αφορά τις παράνομες διαδικασίες.

Πώς στήθηκε το μονοπώλιο του ΟΣΔΕ

Το σημείωμα αποτελεί μια λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχειρίσεως και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), μέσω του οποίου διανέμεται ετησίως περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις.

Μέχρι το 2013, το σύστημα λειτουργούσε «μονοπωλιακώς» και βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Κοινοπραξίας ΠΑΣΕΓΕΣ - NEUROPUBLIC Α.Ε., η οποία είχε την τεχνική υποστήριξη με απευθείας ανάθεση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, όταν αποφασίστηκε η απελευθέρωση του ΟΣΔΕ λόγω αντιδράσεων, η τότε πολιτική ηγεσία και οι παράγοντες του μονοπωλίου κατέληξαν σε ένα «σχέδιο» για τη διατήρηση του απόλυτου ελέγχου.

Η εμφάνιση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και οι υποχρεωτικές συμβάσεις

Το σχέδιο αυτό οδήγησε στην ίδρυση της εταιρίας GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ στις 22 Ιανουαρίου 2014, η οποία ορίστηκε ως ο «Κεντρικός Φορέας Συντονισμού». Βασικοί μέτοχοι της εταιρίας ήταν η NEUROPUBLIC AE (45,001%), η Τράπεζα Πειραιώς (μέσω της θυγατρικής της) και 25 συνεταιριστικές οργανώσεις.

Το κρίσιμο και παράνομο σημείο του σχήματος ήταν το εξής:

Αποφυγή Διαγωνισμού: Η διαδικασία αυτή απέφυγε τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη του ΟΣΔΕ.

Παράτυπες Πληρωμές: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πλήρωνε απευθείας τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για τις υπηρεσίες της. Αντίθετα, οι ΚΥΔ (φορείς υποδοχής δηλώσεων) υποχρεώνονταν να συνάψουν υποχρεωτικές «συμβάσεις συνεργασίας» επταετούς διαρκείας (2014-2020) και να πληρώνουν οι ίδιοι την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Το ενημερωτικό σημείωμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό το σχήμα αποτελούσε μια «νέα έκφανση του ίδιου αθεμίτου και παράνομου σχεδίου» για την εμπλοκή της Neuropublic και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση της αξιοπιστίας και της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι υποστηρίζει ο Βάρρας στο 40σέλιδο σημείωμα

Αιχμές στον Μάκη Βορίδη, ο οποίος υπήρξε πολιτικός του προϊστάμενος όταν βρίσκονταν στο τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνει ο Γρηγόρης Βάρρας στο ενημερωτικό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην εξεταστική επιτροπή.

Στο 40σέλιδο ενημερωτικό σημείωμα, ο Γρηγόρης Βάρρας - ο οποίος θα περάσει το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής το πρωί της Τρίτης - επιτίθεται στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας πως ζήτησε την απομάκρυνσή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του.

Όπως αναφέρει: «απλά ζήτησε την παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα που πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς κι επιλογή του για τη θέση βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. επιπλέον στρέμματα, που θα μπορούσαν να κάνουν… με εθνικό απόθεμα, εξυπηρετήσεις κτλ και δημιουργία ικανών κι άτυπων φίλων για ό,τι πρόκυπτε στο μέλλον».

Ο ίδιος μιλά για πολιτικές ευθύνες του πρώην υπουργού, καταγγέλλοντας πως «δημιουργείται από τις αμέλειές του κ.Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα, η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε σε 8 χρόνια. Είναι εξόχως πολιτική η ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 466 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται», όπως αναφέρεται.

Στο σημείωμα ο Γρηγόρης Βάρρας περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια ενώ αναφέρεται αναλυτικώς στο πώς δημιουργήθηκε η «μεθόδευση παράνομης απόσπασης επιδοτήσεων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εκτιμά μεταξύ άλλων πως «η εφαρμοζόμενη διαδικασία της τεχνικής λύσης δημοσίων βοσκοτόπων δεν ήταν σταθερή ως προς την κατανομή κάθε έτος εκτάσεων σε κτηνοτρόφους που δεν άλλαζαν ζωικό κεφάλαιο και την έδρα της εκμετάλλευσης». Ο ίδιος αναφέρει αναλυτικώς με ποιον τρόπο γίνεται η «παράνομη είσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων(κομπίνα)», μεταξύ άλλων, με τη δήλωση μεγαλύτερου αριθμού ζώων.