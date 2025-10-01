Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τίθεμαι αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής»

Επιστολή στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο έστειλε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης δηλώνοντας ότι τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής για να καταθέσει.

«Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Μυλωνάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.



Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.



Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας.

ΠΑΣΟΚ: Η αλήθεια θα λάμψει

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε πως ο κ. Μυλωνάκης εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή μετά από την πίεση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η δήλωση του κ. Τσουκαλά

Από την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε ζητήσει να έρθει ο κ. Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση έως τώρα το αρνιόταν κατηγορηματικά, προσπαθώντας να συγκαλύψει.



Μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκενα έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή.



Την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο.



Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι.