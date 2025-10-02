Ανδρουλάκης: «Περιμένοντας τον Μυλωνάκη», όπως στο «Περιμένοντας τον Γκοντό»

«Περιμένοντας τον Μυλωνάκη», είναι η θεατρική παραλλαγή που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιτιθέμενος στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέως.



Παρεμβαίνοντας από το βήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και μίλησε για «κωμωδία».



«"Περιμένοντας τον κύριο Μυλωνάκη", όπως στο θεατρικό του Μπέκετ "Περιμένοντας τον Γκοντό" που δεν εμφανίζεται ποτέ. Περιμένοντας τον κύριο Μυλωνάκη σε σκηνοθεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα περιμένουμε κι άλλο;», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Στον απόηχο των δηλώσεων της ευρωπαίας εισαγγελέως σημείωσε πως «η κυρία Κοβέσι είπε ότι η διαφθορά σκοτώνει, όπως συνέβη στην τραγωδία Τεμπών κι εμείς, όπως κι εκείνη δεν σας λέμε δολοφόνους, αλλά επικίνδυνους γιατί παίζετε παιχνίδι ατιμωρησίας και συγκάλυψης».



Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τους Ισραηλινούς και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν βρίσκεται στη σωστή όχθη, παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο.



Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας Belharra, ξεκαθάρισε πως το κόμμα του την στηρίζει χωρίς όμως να δίνει, όπως είπε, «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση.