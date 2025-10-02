Κοινό μέτωπο Κωνσταντοπούλου - Χαρίτση κατά του νομοσχεδίου για την απόκτηση της 4ης Belharra

Την ώρα που πέντε κόμματα, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ υπερψηφίζουν την αγορά της τέταρτης Belharra, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας συστρατεύτηκαν προκειμένου να καταθέσουν κοινό αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου Δένδια.

Με αυτό τον τρόπο, ο Αλέξης Χαρίτσης και οι βουλευτές του επιχειρούν να εντείνουν το πρέσινγκ στους πάλαι ποτέ «συντρόφους» του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αποφάσισαν να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρά τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς και την εσωκομματική διάσταση απόψεων που έχει καταγραφεί.

Από νωρίς το απόγευμα φημολογούνταν πως «ψήνεται» συνεννόηση των δυο κομμάτων, καθώς απαιτούνται 15 υπογραφές προκειμένου να υποβληθεί το σχετικό αίτημα. Η ΚΟ της Νέας Αριστεράς διαθέτει 11 βουλευτές και εκείνη της Πλεύσης Ελευθερίας 6, και κάπως έτσι η κοινοβουλευτική αριθμητική ευνόησε τη συμμαχία.

«Ψηφίζουμε περήφανα κατά της πολεμικής προπαρασκευής», ανέφερε από βήματος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανακοινώνοντας την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί το πρωί της Παρασκευής (3/10).