Με 243 «ναι» ψηφίστηκε η απόκτηση της 4ης Belharra - Εκτός γραμμής η Έλενα Ακρίτα

Με ευρύτατη πλειοψηφία 243 ψήφων «πέρασε» από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για την απόκτηση της τέταρτης Belharra και την αναβάθμιση των τριών υπαρχουσών φρεγατών. 45 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 4 δήλωσαν «παρών».

Το νομοσχέδιο έχουν δηλώσει πως υπερψηφίζουν πέντε κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνικής Λύση και η ΝΙΚΗ. Στον αντίποδα, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Τα κόμματα του Αλέξη Χαρίτση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξάλλου συμμάχησαν κατά του νομοσχεδίου, προκειμένου να καταθέσουν κοινό αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.

Κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως «το πλοίο αυτό είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα κατά παρασάγγας που υπάρχει στον πλανήτη σήμερα. Δεν υπάρχει άλλο ναυτικό το οποίο να έχει κάτι παρόμοιο».

Όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «δεν είναι απλή η άσκηση την οποία καλούμαστε να λύσουμε. Διότι η συνολική προσέγγιση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» επιφυλάσσει γι’ αυτά τα πλοία την αποστολή της δυνατότητας αποτροπής μέσω στρατηγικών πυραύλων. Δεν είναι πλοία για τα στενά νερά του Αιγαίου μόνον, όπως ήταν παραδοσιακά η λειτουργία του ελληνικού στόλου», πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας.

Εκτός γραμμής η Ακρίτα: Καταψήφισε την προμήθεια της 4ης Belharra

Κόντρα στην κομματική γραμμή υπερψήφισης του νομοσχεδίου Δένδια για τις Belharra εμφανίστηκε η Έλενα Ακρίτα. Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το νομοσχέδιο, εν αντιθέσει με τους συναδέλφους της στο κόμμα οι οποίοι, παρά τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς και την εσωκομματική διαφωνία που κατεγράφη, αποφάσισαν να πουν το «ναι».

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επίσης οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύρης Ελευθερίας, όπως και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Αυλωνίτη, Κυριακή Μάλαμα, Νίκο Παπαδόπουλο, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη και Μιχάλη Χουρδάκη. «Παρών» δήλωσαν οι ανεξάρτητοι Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης και Νίκος Βρεττός.

