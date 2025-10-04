Νίκος Δένδιας από Ξάνθη: Η Θράκη «οχυρό» ισονομίας - Το μήνυμα για τη μειονότητα

Την επέτειο των 106 ετών από την απελευθέρωσή της και την ένταξή της στον εθνικό κορμό γιόρτασε η Ξάνθη. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την Απελευθέρωση της πόλης. Τόνισε τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής και ανακοίνωσε ότι το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ θα φέρει «βαθιά τομή» σε μισθολόγιο, θητεία και καριέρα.

Ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και στη συνέχεια κατέθεσε στέφανο στο Ηρώο της Ξάνθης, πριν παρακολουθήσει τη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν πλήθος πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ Δημήτρης Νατσιός, βουλευτές της περιοχής, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός, καθώς και ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή.

Η Ξάνθη ως στρατηγικό οχυρό

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο της περιοχής για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς η Ξάνθη αποτελεί την έδρα της πρόσφατα ιδρυθείσας Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ).

«Η θεσμική ονομασία αναδεικνύει κυρίως τον στρατηγικό ρόλο αυτής της περιοχής στην αποτρεπτική αρχιτεκτονική των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας», ανέφερε ο κ. Δένδιας, τονίζοντας ότι η Θράκη παραμένει «ένα οχυρό για την Πατρίδα μας, πυλώνας για την εθνική μας συνέχεια».

Το μήνυμα της ισονομίας για τη μειονότητα

Ο κ. Δένδιας έστειλε ένα σαφές γεωπολιτικό μήνυμα σχετικά με τη συνύπαρξη στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας τη Θράκη ως «σταυροδρόμι πολιτισμών».

«Εδώ στη Θράκη, η μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας αυτής της περιοχής. Και η ίδια η παρουσία, για να μην πω η ακμή της μουσουλμανικής μειονότητας, αναδεικνύει τη δύναμη του Ελληνισμού που μπορεί να προοδεύει με κοσμοπολιτισμό, με σεβασμό, ισονομία, κοινωνική συνοχή», δήλωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτού του μηνύματος σε καιρούς γεωπολιτικών εντάσεων.

Έρχεται το πολυνομοσχέδιο για την άμυνα

Αναφερόμενος στο μέλλον, ο κ. Δένδιας παρουσίασε την «Ατζέντα 2030» ως τον οδικό χάρτη για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με στόχο την οικοδόμηση του πιο αξιόμαχου συνόλου που είχε ποτέ η χώρα, με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής.

Το μεγάλο «αγκάθι» των μεταρρυθμίσεων είναι το νέο Πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο και πρόκειται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως «μια μεγάλη, βαθιά τομή, μια μεταρρύθμιση ιστορικού χαρακτήρα» που αγγίζει όλες τις πτυχές:

Μισθολόγιο

Βαθμολόγιο και Σταδιοδρομία

Θητεία

Εφεδρεία

Ανωτατοποίηση των Στρατιωτικών Σχολών των Υπαξιωματικών

Εθελοντική Θητεία Γυναικών

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι η ελευθερία δεν είναι μόνο μνήμη, αλλά «αφορά την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο, για το οποίο όμως πρέπει να παλεύουμε κάθε ημέρα, να το θεμελιώσουμε με συνέπεια, αποφασιστικότητα, διάθεση για καινοτομία και αλλαγές».