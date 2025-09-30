Νέο τοπίο στις Ένοπλες Δυνάμεις: Εθελοντική θητεία 12 μηνών για γυναίκες με κίνητρα - Όλο το σχέδιο

Το πράσινο φως για την εθελοντική στράτευση των γυναικών άναψε το ΚΥΣΕΑ, με το νομοθέτημα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στο βαθμολόγιο, το μισθολόγιο, την υπηρεσιακή σταδιοδρομία και εκπαίδευση των στελεχών, όπως επίσης αλλαγές στη θητεία και την Εφεδρεία.

Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, πλέον ανοίγει ο δρόμος για την εθελοντική θητεία των γυναικών. Σε πρώτη φάση το σχέδιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά και θα αφορά γυναίκες ηλικίας 20 - 26 ετών, ενώ η θητεία θα είναι 12μηνη.

Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχουν θέσει ως στόχο την κατάταξη 200 εθελοντριών μέσα στο 2026, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία για την απόκτηση της δεξιότητας. Στη συνέχεια η μετάθεση θα γίνεται πλησίον των συμφερόντων τους, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα επιλογής ως Δόκιμου Εφέδρου Αξιωματικού.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή κινήτρων, όπως:

πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και στρατιωτικές λέσχες

την αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

πρόσληψη ως ΕΠΟΠ σε υπηρεσία αντίστοιχη με τη δεξιότητα που απέκτησαν κατά τη 12μηνη θητεία

οι πτυχιούχες θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ).

Μονάδες Εφέδρων Καταδρομών και Αλεξιπτωτιστών

Με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου να λέει χαρακτηριστικά «έχουμε δύο στρατούς, τις Ειδικές Δυνάμεις και τους υπόλοιπους», πλέον σημαντικές αλλαγές αναμένονται στην Εφεδρεία.

Όπως ανακοινώθηκε, με στόχο η εκπαίδευση όλων όσοι υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις να αξιοποιείται και μετά την απόλυσή τους, δημιουργείται η Δ΄ Μοίρα Εφέδρων Καταδρομών στη Ρεντίνα και η 3η Μοίρα Εφέδρων Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο. Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η εθελοντική κατάταξη και στις δύο Μοίρες «θα αφορά και όλους όσοι υπηρέτησαν καταδρομείς, ακόμη και αυτούς με λευκό απολυτήριο».