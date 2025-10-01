«Μια νύχτα περιμένει όλους μας»: Εντυπωσιακό βίντεο με εθνοφύλακες καταδρομείς στο Αιγαίο

Την ώρα που ηχούσαν (δοκιμαστικά) το σύνολο των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων-25», στους λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέβηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο με μια ομάδα καταδρομέων του Ειδικού Τμήματος Εθνοφυλακής, που εκτελούσε ένα σενάριο στρατιωτικής άσκησης με απόβαση σε κάποιο νησί ή νησίδα του Αιγαίου.

«Omnis Una Manet Nox» Οράτιος. Καταδρομείς των ΕΤΕΘ κάπου στο Αιγαίο, είναι η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο. Η εν λόγω φράση αποδίδεται στα ελληνικά ως «Μια νύχτα περιμένει όλους μας» και προέρχεται από τον Ρωμαίο ποιητή Οράτιο. Αναφέρεται στην ιδέα ότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή πλούτου.

Η άσκηση «Παρμενίων»

Από 26 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2025 διεξάγεται σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων-25».



Η «Παρμενίων-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.



Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση διεξάγεται σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.