Κίνηση: Δραματική κατάσταση από την 24ωρη απεργία – Ουρά χιλιομέτρων στον Κηφισό

Τι ώρα θα ηχήσουν οι σειρήνες σήμερα και γιατί

Σειρήνες συναγερμού αναμένεται να ενεργοποιηθούν σήμερα, Τετάρτη (1/10) σε όλη την επικράτεια.

Φωτ.: Eurokinissi
Οι σειρήνες συναγερμού και οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν σήμερα Τετάρτη (1/10) στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25» (26/09 – 03/10/2025), η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», ενημερώνει ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου οι πολίτες να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται «αποκλειστικά για δοκιμαστική ενεργοποίηση».

Η δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη την επικράτεια, θα έχει το εξής χρονοδιάγραμμα ήχησης σειρήνων και καμπανών:

  • 11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
  • 11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
  • 11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
  • 11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της επικράτειας.
  • 12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).
  • 12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).
  • 12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).
  • 12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).Παράλληλα, οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν με σύντομους και έντονους κωδωνισμούς.

Τέλος, η ενεργοποίηση των σειρήνων έχει στόχο: Τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του συστήματος πολιτικής άμυνας, την εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων και την εξοικείωση των πολιτών με τα ηχητικά σήματα.

