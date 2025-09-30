Γιατί θα ηχήσουν οι σειρήνες και καμπάνες συναγερμού την Τετάρτη σε όλη τη χώρα

Σειρήνες και καμπάνες θα ηχήσουν αύριο Τετάρτη (1/10) στο σύνολο της χώρας. Πρόκειται για δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος της πολιτικής άμυνας σε όλη την επικράτεια της χώρας κατά την άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Το σύνολο των σειρήνων πολιτικής άμυνας που προειδοποιούν για την εκδήλωση αεροπορικής επίθεσης θα ενεργοποιηθούν, προκειμένου να δοκιμαστεί η λειτουργία τους. Παράλληλα, για όσες περιοχές δεν καλύπτονται από σειρήνες ρόλο ειδοποίησης θα έχουν οι καμπάνες των εκκλησιών.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων και των κωδωνοκρουσιών έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η συμμετοχή και η ενημέρωση των πολιτών θεωρείται κρίσιμη για τη βελτίωση των μηχανισμών πολιτικής άμυνας και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης.

Πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες

Όπως ανακοινώθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αύριο στις 11.00 το πρωί στο σύνολο της Επικράτειας θα γίνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 11.05 σήμανση λήξης συναγερμού, για την ίδια χρονική διάρκεια (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Στις 11.30 στο σύνολο της επικράτειας θα γίνει σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής απειλής, για χρονική διάρκεια δύο λεπτών (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 11.35 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Στις 12.20 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνει σήμανση συναγερμού και πάλι Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής απειλής, για χρονική διάρκεια δύο λεπτών (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 12.25 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης). Το ίδιο θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στις 12.40 και 12.45 αντίστοιχα.

Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση για την Άσκηση Παρμενίων 2025 αναφέρεται:

«Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, κατά την Άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:

α. Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

β. Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

γ. Τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής (ΧΒΡΠ) απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

δ. Τοπική ώρα 11:35 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

ε. Τοπική ώρα 12:20 σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

στ. Τοπική ώρα 12:25 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ζ. Τοπική ώρα 12:40 σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

η. Τοπική ώρα 12:45 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης».

Και οι καμπάνες των εκκλησιών συνδράμουν στην πολιτική άμυνα

Στον σχεδιασμό για την πολιτική άμυνα είναι ενταγμένες και οι καμπάνες των εκκλησιών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό εκτός από τις σειρήνες και οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν με σειρά βραχέων κωδωνισμών διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό, ως μέρος της συνολικής διαδικασίας. Οι εκκλησίες συμμετέχουν καθώς σε μεγάλο μέρος της Επικράτειας δεν υπάρχουν σειρήνες.