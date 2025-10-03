Παρμενίων 2025: Η απόλυτη δοκιμασία μάχης - Συναρπαστικές φωτογραφίες και βίντεο

Συναγερμός σε όλο το μήκος και πλάτος της Περιοχής Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ! Με την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού και από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25», επιβεβαιώνοντας την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας.

Η άσκηση, που διήρκεσε από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό τη διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Ο «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25» αποτέλεσε το μεγάλο τεστ για την ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να διεξάγουν Διακλαδικές Επιχειρήσεις με απόλυτο συντονισμό.

Η Επικέντρωση: Επιχειρησιακή Σχεδίαση και Ειδικός Πόλεμος



Στον πυρήνα της δραστηριότητας βρέθηκε η εξέταση και δοκιμή της επιχειρησιακής σχεδίασης των ΕΔ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάσκηση του προσωπικού σε αντικείμενα σχεδιασμού και διεξαγωγής συντονισμένων ενεργειών.

Στην άσκηση συμμετείχε ενεργά και η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που δόθηκε σε απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες και στον συγχρονισμό μεταξύ όλων των μονάδων, στο πλαίσιο της Νέας Δομής Δυνάμεων.

Το Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων και η Άμυνα του Πολίτη



Πέρα από τις αμιγώς στρατιωτικές επιχειρήσεις, η άσκηση επέκτεινε το πεδίο δοκιμής της και στη συνεργασία με τον Πολιτικό τομέα:

Διαλειτουργικότητα: Επιδιώχθηκε ο συγχρονισμός και η διαλειτουργικότητα με τους εμπλεκόμενους φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας και των Υπηρεσιών του Πολιτικού τομέα.

Δοκιμή ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε το Σύστημα Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ (ΣΣ/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ), θέτοντας επί τάπητος το πώς ανταποκρίνεται η χώρα σε συνθήκες κρίσης.

Χειρισμός Κρίσεων: Η συνολική δραστηριότητα αποτέλεσε τη βάση για εξάσκηση στις διαδικασίες του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ), διασφαλίζοντας τον απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ όλων των ασκούμενων Μειζόνων Διοικήσεων.

Με την ολοκλήρωση του «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25», οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έστειλαν ένα σαφές μήνυμα ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας, ολοκληρώνοντας επιτυχώς μια σύνθετη δοκιμασία που κάλυψε ολόκληρη την εθνική επικράτεια.