Υπουργικό Συμβούλιο: Τα συγχαρητήρια σε Δένδια και το «καρφί» για... προπαγάνδα

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής άνοιξε μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος δέχθηκε τα συγχαρητήρια του συνόλου των Υπουργών.

Πολλά μέλη του Υπουργικού συμβουλίου επεσήμαναν ότι, ενώ η χώρα πετυχαίνει όσα δεν είχε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης στο πεδίο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, χτίζεται μια προπαγάνδα που προσπαθεί με ψευδείς ισχυρισμούς να χτίσει το αντίθετο αφήγημα. Και δεν ξέρω άραγε προς τα ποια κατεύθυνση πρωτοπήγε αυτό το «καρφί».

Προς το τέλος της συζήτησης τον λόγο πήρε ο Πρωθυπουργός ο οποίος θύμισε εν συντομία όσα έγιναν μέσα σε 6 χρόνια και... διπλωματικά αλλά με απόλυτη σαφήνεια ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα.