Νέο Μισθολόγιο Ενστόλων: Αυξήσεις έως 67%, Ποιοι κερδίζουν μισθούς & επιδόματα - Αναλυτικοί πίνακες

Αυξήσεις που αγγίζουν και το 67% προβλέπει το νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας και ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «αυτή είναι η πρώτη φάση των αυξήσεων οι οποίες δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από την πρώτη φάση της αλλαγής της Δομής Δυνάμεων , δηλαδή της συγχώνευσης των στρατοπέδων, αυτό είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα και υπόδειγμα για τον ελληνικό δημόσιο τομέα». Όπως μάλιστα ανέφερε, δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο να υπάρχει η δυνατότητα να ανακοινωθούν νέες αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νέο Μισθολόγιοκινείται σε τρεις άξονες: την αποσύνδεση του μισθού από τον διοικητικό βαθμό, τη βελτίωση των οικονομικών απολαβών του συνόλου των στελεχών και την ανταμοιβή των θέσεων ευθύνης.

Σύμφωνα με το νέο Μισθολόγιο:

κελευστής του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΣΜΥ) που υπηρετεί σε πολεμικό πλοίο θα δει τον μισθό του να αυξάνεται από 901 ευρώ στα 1.512 ευρώ καθαρά, αύξηση 67,8%

ανθυπολοχαγός (ΑΣΕΙ) με τρία χρόνια υπηρεσίας, άγαμος, που υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή, ο μισθός του θα ανέβει από τα 1.197 ευρώ στα 1.576 ευρώ καθαρά, αύξηση 31,7%

διοικητής/κυβερνήτης φρεγάτας (ΑΣΕΙ) με επίδομα θέσης ευθύνης, επίδομα διοίκησης και αποζημίωση πληρωμάτων θα δει τι καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται από 1.913 ευρώ σε 2.913 ευρώ καθαρά, αύξηση 52,3%.

ΕΠΟΠ επιλοχίας με 17 έτη υπηρεσίας, έγγαμος που υπηρετεί στην παραμεθόριο, από 1.273 ευρώ στα 1.449 ευρώ καθαρά, αύξηση 13.8%.

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες:

Επιπλέον, θεσπίζεται Επίδομα Διοίκησης:

αντιστράτηγος 400 ευρώ

υποστράτηγος-Ταξίαρχος 300 ευρώ

συνταγματάρχης 250 ευρώ

αντισυνταγματάρχης 200 ευρώ

ταγματάρχης - κατώτεροι Αξιωματικοί 150 ευρώ.

υπασπιστής Ανώτατης Διοίκησης 150 ευρώ

αρχιλοχίας Μονάδας 130 ευρώ

επιλοχίας υπομονάδας 100 ευρώ

Δείτε τον πίνακα:

Να σημειωθεί ότι πλέον θεσπίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια, από τα συνολικά 85 που υπήρχαν μέχρι σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, όπως τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου μισθολογίου ο Νίκος Δένδιας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η παροχή στέγασης σε στρατιωτικά οικήματα μέσω του 10ετούς οικιστικού προγράμματος που ήδη υλοποιείται, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για τα τέκνα των στελεχών, παραθερισμός σε θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τα στρατιωτικά πρατήρια τα οποία θα αναβαθμιστούν.