Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Δραματική κατάσταση από την 24ωρη απεργία – Ουρά χιλιομέτρων στον Κηφισό

Γνώμες Πολιτική Ένοπλες Δυνάμεις Στρατιωτική Θητεία Νίκος Δένδιας

Δυο ταξιαρχίες ανυπότακτων και απαλλαγών Ι5

Φωτ. Intime
Φωτ. Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Από τα τέλη Αυγούστου είχε γράψει ο Κρικέλας για τις αλλαγές που έρχονται στο καθεστώς Ι5 - και όχι μόνον - στην στρατιωτική θητεία στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που προωθεί ο Νίκος Δένδιας. 

Προσέξτε τώρα την παρακάτω φωτογραφία: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην παρουσίαση των αλλαγών στις Ένοπλες Δυνάμεις έδωσε αναλυτικά στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τις απαλλαγές Ι5 και τους ανυπότακτους. 

Απαλλαγές Ι5: Από τις 8.376 το 2020, φτάσαμε στις 14.389 το 2024. Άνω των 30.000 την τελευταία τριετία όπου η αύξηση είναι μεγάλη. 

Ανυπότακτοι: Από τους 32.230 του 2020, φτάσαμε τους 36.663 το 2024. 

«Χάνουμε δυο ταξιαρχίες τη στιγμή μάλιστα που η χώρα δέχεται απειλές» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

Η διαδικασία - ιατρική γνωμάτευση - αλλάζει και πλέον περνά στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη συμμετοχή και στρατιωτικών γιατρών. 

Μια όχι και τόσο «μικρή» λεπτομέρεια: Οι απαλλαγές Ι5 αφορούν σε 76% παθολογικούς και 24% ψυχολογικούς λόγους. 

Ο Νίκος Δένδιας μπροστά στα στοιχεία με τους ανυπότακτους και τις απαλλαγές Ι5
Ο Νίκος Δένδιας μπροστά στα στοιχεία με τους ανυπότακτους και τις απαλλαγές Ι5

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Ένοπλες Δυνάμεις Στρατιωτική Θητεία Νίκος Δένδιας

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader