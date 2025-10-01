Δυο ταξιαρχίες ανυπότακτων και απαλλαγών Ι5

Από τα τέλη Αυγούστου είχε γράψει ο Κρικέλας για τις αλλαγές που έρχονται στο καθεστώς Ι5 - και όχι μόνον - στην στρατιωτική θητεία στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που προωθεί ο Νίκος Δένδιας.

Προσέξτε τώρα την παρακάτω φωτογραφία: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην παρουσίαση των αλλαγών στις Ένοπλες Δυνάμεις έδωσε αναλυτικά στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τις απαλλαγές Ι5 και τους ανυπότακτους.

Απαλλαγές Ι5: Από τις 8.376 το 2020, φτάσαμε στις 14.389 το 2024. Άνω των 30.000 την τελευταία τριετία όπου η αύξηση είναι μεγάλη.

Ανυπότακτοι: Από τους 32.230 του 2020, φτάσαμε τους 36.663 το 2024.

«Χάνουμε δυο ταξιαρχίες τη στιγμή μάλιστα που η χώρα δέχεται απειλές» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η διαδικασία - ιατρική γνωμάτευση - αλλάζει και πλέον περνά στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη συμμετοχή και στρατιωτικών γιατρών.

Μια όχι και τόσο «μικρή» λεπτομέρεια: Οι απαλλαγές Ι5 αφορούν σε 76% παθολογικούς και 24% ψυχολογικούς λόγους.