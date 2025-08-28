Αλλάζουν όλα στη στρατιωτική θητεία: Νέο καθεστώς για Ι5, απόδημους – Πώς θα υπηρετούν οι γυναίκες

Ριζικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» φέρεται να περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή, με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων να τοποθετούν χρονικά την έναρξη της εφαρμογής του τον ερχόμενο Ιανουάριο, με τους στρατεύσιμους της Α΄ΕΣΣΟ 2026 να παίρνουν το «βάπτισμα του πυρός».

Απαλλαγές I5 με «σφραγίδα» ΚΕ.Π.Α.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Flash.gr, στοχευμένες φέρεται να είναι οι παρεμβάσεις στη χορήγηση απαλλαγών για λόγους υγείας με Ι5. Σε κάθε ΕΣΣΟ λαμβάνουν πρόσκληση για κατάταξη 28.000 - 30.000 στρατεύσιμοι, και όπως έχει διαπιστωθεί, περίπου 5.000 παίρνουν απαλλαγές με Ι5, δηλαδή σχεδόν ένας στους έξι στρατεύσιμους, με την πλειονότητα για ψυχολογικούς λόγους.

Μέχρι σήμερα η σχετική ιατρική γνωμάτευση χορηγούνταν από ψυχίατρο σε δημόσια δομή υγείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλαίσιο αυστηροποιείται. Αυτό το οποίο εξετάζεται είναι η σχετική αρμοδιότητα να περάσει στα κατά τόπους Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) και στις Επιτροπές που θα κρίνουν την κάθε περίπτωση να συμμετέχουν και στρατιωτικοί γιατροί. Όπως εξηγούσαν στο Flash.gr αρμόδιες πηγές, «η όποια πάθηση θα πιστοποιείται από τα ΚΕ.Π.Α., όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στις περιπτώσεις των ΑμΕΑ, και το "χαρτί" θα συνοδεύει τον πολίτη σε όλη του τη ζωή».

Τι αλλάζει στους απόδημους Έλληνες

Την ίδια στιγμή, σημαντικές είναι οι αλλαγές που εξετάζονται και για τη θητεία των αποδήμων, όπως αυτή ορίζεται από τη στρατιωτική νομοθεσία. Αυτό το οποίο πιθανολογείται είναι το νέο νομοσχέδιο να προβλέπει ότι απόδημος Έλληνας θα θεωρείται όποιος αποδεδειγμένα ζούσε στο εξωτερικό από το 16ο έως το 19ο έτος της ηλικίας του, δηλαδή την περίοδο που έπρεπε να περάσει «Περιοδεύων».

Θητεία γυναικών

Με το νέο νομοσχέδιο δύναται πλέον η δυνατότητα για την εθελοντική στράτευση γυναικών, οι οποίες μετά τους εννέα μήνες της θητείας, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να συνεχίσουν σε διάφορες υπηρεσίες στο στράτευμα ως επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)

Επιχειρησιακή εκπαίδευση δέκα εβδομάδων

Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται στις δέκα εβδομάδες. Οι πρώτες τέσσερις εβδομάδες θα είναι «άοπλες» και η κύρια εκπαίδευση θα ξεκινά αμέσως μετά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι εβδομάδων οι νεοσύλλεκτοι, μεταξύ άλλων, θα εκπαιδεύονται εντατικά με συνεχείς βολές ελαφρών όπλων στη στρατοπέδευση (σκηνάκια), ενώ όλοι θα περνούν από «σχολείο» εκπαίδευσης στη χρήση drone. Μέσα σε αυτές τις έξι εβδομάδες, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να στοχεύει στη μετατροπή της θητείας από αγγαρεία σε ευκαιρία, θα δίνονται και όλες οι ειδικότητες και πιστοποιήσεις.

«Πιστοποίηση αποκτηθείσα εν τω στρατεύματι»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ειδικότητες/δεξιότητες αλλά και η πιστοποίηση τους, με στόχο ο οπλίτης να «χτίσει» ένα προφίλ που θα μπορεί να στηρίξει μια μελλοντική σταδιοδρομία στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, θα δίνεται σε συνεργασία τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

Για παράδειγμα, τα μαθήματα για την ειδικότητα του οδηγού βαρέων οχημάτων θα γίνονται σε αντίστοιχες ιδιωτικές σχολές, οι οποίες θα παρέχουν τα επαγγελματικά διπλώματα, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να αναλαμβάνουν το κόστος της εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, σε όσους επιλέξουν να αποκτήσουν, μεταξύ άλλων, και πτυχίο ναυαγοσώστη, η πιστοποίηση θα δίνεται από το Λιμενικό Σώμα. Υπενθυμίζεται ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται ειδικότητες/δεξιότητες όπως βοηθός αναλυτή εργαστηρίου τροφίμων, μάγειρας, τεχνίτης τηλεπικοινωνιών, βοηθός φαρμακοποιού, διασώστης και αυτοδύτης.

Άμεση κατάταξη μετά τις Πανελλαδικές

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν τη θητεία αμέσως μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, είτε έχουν επιτύχει σε κάποια Σχολή είτε όχι, αυτό πλέον καθίσταται δυνατό, και θα παρουσιάζονται π.χ. με την ΕΣΣΟ Σεπτεμβρίου.