Ο Δένδιας αλλάζει ριζικά τις Ένοπλες Δυνάμεις: Νέο μισθολόγιο, αλλαγές σε θητεία και 150.000 Έφεδροι

Μια σαρωτική δέσμη μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη ριζική αναμόρφωση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη νέα εποχή, παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο «χάρτης» της μετάβασης ξεδιπλώνει μια νέα δομή που αγγίζει κάθε πτυχή του στρατεύματος.

Οι άξονες της μεταρρύθμισης

Η νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις βασίζεται σε έξι κεντρικούς πυλώνες:

Νέο Βαθμολόγιο & Μισθολόγιο : Διαχωρίζεται ο βαθμός από τον μισθό, καταργώντας το ισχύον μοντέλο.

: Διαχωρίζεται ο βαθμός από τον μισθό, καταργώντας το ισχύον μοντέλο. Νέο Σύστημα Σταδιοδρομίας & Αξιολόγησης : Θέσπιση οροφής θέσεων για ανώτερους αξιωματικούς και νέα, σοβαρή κλίμακα αξιολόγησης (από το 97,3% των «άριστων»).

: Θέσπιση οροφής θέσεων για ανώτερους αξιωματικούς και νέα, σοβαρή κλίμακα αξιολόγησης (από το 97,3% των «άριστων»). Νέο Ακαδημαϊκό Πλαίσιο : Αναβάθμιση στρατιωτικών σπουδών με τη σύσταση Διοίκησης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πανεπιστημιακή αναγνώριση για τις Σχολές Υπαξιωματικών.

: Αναβάθμιση στρατιωτικών σπουδών με τη σύσταση Διοίκησης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πανεπιστημιακή αναγνώριση για τις Σχολές Υπαξιωματικών. Νέα Θητεία : Μετάβαση από τη «θητεία-αγγαρεία» στη «θητεία-εφεδρεία» με αυστηροποίηση των αναβολών και κίνητρα (9μηνη θητεία για κατάταξη μετά το Λύκειο).

: Μετάβαση από τη «θητεία-αγγαρεία» στη με αυστηροποίηση των αναβολών και κίνητρα (9μηνη θητεία για κατάταξη μετά το Λύκειο). Νέα Εφεδρεία : Δημιουργία σώματος 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντικά, επέκταση της εφεδρείας έως τα 65 έτη και ενοποίηση με την Εθνοφυλακή.

: Δημιουργία σώματος εθελοντικά, επέκταση της εφεδρείας έως τα 65 έτη και ενοποίηση με την Εθνοφυλακή. Εθελοντική Στράτευση Γυναικών: Δοκιμαστικό πρόγραμμα με 12μηνη υπηρεσία για γυναίκες 20-26 ετών, ενόψει πιθανής υποχρεωτικής στράτευσης στο μέλλον.

Αποδοχές και καριέρα: Αυξήσεις και εξορθολογισμός

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η αναβάθμιση του προσωπικού. Ο Υπουργός παραδέχτηκε τον «ανορθολογισμό» του παρόντος συστήματος, φέρνοντας ως παράδειγμα τον δυσανάλογα μεγάλο αριθμό Συνταγματαρχών σε σχέση με τους Λοχίες.

Νέο μισθολόγιο και κίνητρα

Θεσπίζονται 20 ειδικά μισθολογικά κλιμάκια (από 85) και προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις, που χρηματοδοτούνται από τις εξοικονομήσεις της συγχώνευσης στρατοπέδων (πρώτη φάση):

Αύξηση Επιδόματος Θέσης Ευθύνης : Από +156% για Συνταγματάρχη μέχρι +5% για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

: Από για Συνταγματάρχη μέχρι +5% για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Επίδομα Διοίκησης για την επιβράβευση της ανάληψης ευθύνης.

για την επιβράβευση της ανάληψης ευθύνης. Εντυπωσιακές Αυξήσεις για στελέχη σε κρίσιμες θέσεις: +52% για Διοικητή/Κυβερνήτη Φρεγάτας. +67% για Κελευστή σε πλοίο του ΠΝ. +51% για το πλήρωμα Φρεγάτας.

για στελέχη σε κρίσιμες θέσεις:

Ο κ. Δένδιας δεσμεύτηκε για νέο μισθολόγιο και περαιτέρω αυξήσεις το 2026 (τρίτη φάση), με τις αλλαγές να οδηγούν και τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις.

Μέριμνα για τα στελέχη

Ανακοινώθηκε το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα του νεοελληνικού κράτους, χρηματοδοτούμενο από το εξοπλιστικό πρόγραμμα, με στόχο «κάθε στέλεχος όταν μετατίθεται να έχει ένα κλειδί για σπίτι». Επιπλέον, προβλέπεται:

Πρόγραμμα βρεφονηπιακών σταθμών.

Ανάπτυξη των παραθεριστικών κέντρων.

Εκπτωτικές προσφορές στα στρατιωτικά πρατήρια.

Νέα θητεία και ενεργός εφεδρεία

Ο Υπουργός έβαλε «φρένο» στην «κοπάνα» και τις αθρόες αναβολές, κάνοντας λόγο για «φάμπρικα» ψυχολογικών προβλημάτων και αυστηροποιώντας το πλαίσιο χορήγησης αναβολών, ακόμη και για κατοίκους εξωτερικού.

Εξαγορά Θητείας : Αλλαγή του οικονομικού ορίου στα 1.500 ευρώ/μήνα.

: Αλλαγή του οικονομικού ορίου στα 1.500 ευρώ/μήνα. Κατάργηση Αναβολών για υποψήφιους βουλευτές/ευρωβουλευτές.

για υποψήφιους βουλευτές/ευρωβουλευτές. Νέο Πλαίσιο Εκπαίδευσης : Συνολική διάρκεια 26 εβδομάδων (10 βασική, 4 ειδική, 12 σε μονάδες ετοιμότητας), με εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. drones).

: Συνολική διάρκεια 26 εβδομάδων (10 βασική, 4 ειδική, 12 σε μονάδες ετοιμότητας), με εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. drones). Εννιάμηνη Θητεία ως κίνητρο για όσους κατατάσσονται άμεσα μετά το Λύκειο, αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς.

ως κίνητρο για όσους κατατάσσονται άμεσα μετά το Λύκειο, αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς. Βελτίωση Διατροφής: Αλλαγή του γενικού κανονισμού τροφοδοσίας, ώστε «το φαγητό σε όλες τις μονάδες να τρώγεται».

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως το νομοθέτημα θα δοθεί σε διαβούλευση, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα δεν είναι γραμμένο πάνω σε μάρμαρο» και δηλώνοντας έτοιμος για ανοιχτό διάλογο.