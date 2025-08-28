Η Γερμανία (φαίνεται πως) επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία - Ο ρόλος της Ρωσίας

Η Γερμανία έκανε χθες Τετάρτη (27/8) ένα ιστορικό βήμα, εγκρίνοντας νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μια απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post, η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς αποφάσισε ότι από το 2025 όλοι οι άνδρες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους θα υποχρεούνται να απαντούν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τη φυσική τους κατάσταση και τη διάθεσή τους να υπηρετήσουν στην Μπούντεσβερ (Bundeswehr). Για τις γυναίκες, η διαδικασία θα είναι εθελοντική.

Οι ανησυχίες για τη Ρωσία κινητοποιούν το Βερολίνο

Από το 2027 προβλέπεται να καθιερωθεί και υποχρεωτική εξέταση φυσικής κατάστασης για τους 18χρονους άνδρες, ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, διαθέσιμη σε περίπτωση που αποφασιστεί πλήρης στράτευση.

Ο στόχος του Βερολίνου είναι να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών από 180.000 σε 260.000, ενισχύοντας ταυτόχρονα το σώμα των εφέδρων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο νέο δόγμα ασφάλειας της Γερμανίας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη Ρωσία και της πίεσης στο ΝΑΤΟ για μεγαλύτερη στρατιωτική ετοιμότητα.

Διχασμένοι οι Γερμανοί

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως για τη συγκεκριμένη κίνηση της Γερμανίας, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, περίπου το 60% των Γερμανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής της θητείας εάν δεν επαρκεί η εθελοντική κατάταξη.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των νέων ηλικίας 18-29 ετών δηλώνει αντίθετη. Ήδη, ομάδες ακτιβιστών διαδήλωσαν στην Κολωνία έξω από στρατιωτικό κέντρο καριέρας, καταγγέλλοντας «επιστροφή στο παρελθόν».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και πρόβλεψη για εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σε νοσοκομεία ή δράσεις πολιτικής προστασίας για όσους δηλώνουν αντιρρησίες συνείδησης.

Αν το σχέδιο εγκριθεί και από τη Βουλή, θα πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση στρατιωτικής θητείας στη Γερμανία μετά την κατάργησή της το 2011.