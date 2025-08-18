«Ύμνοι» από Handelsblatt για Ελλάδα: «Τι μπορεί να μάθει η Γερμανία»

Υπό τον τίτλο «Πραγματισμός αντί για απαισιοδοξία - τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα», η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει την πρόοδο της Ελλάδας και επισημαίνει ότι η χώρα «έχει προ πολλού αφήσει πίσω τις χειρότερες δυσκολίες της και μας εκπλήσσει με πρακτικές μεταρρυθμίσεις».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Handelsblatt, η Ελλάδα «δημιουργεί πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ο υψηλός δείκτης χρέους μειώνεται και η οικονομία αναπτύσσεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στο άρθρο και αναδεικνύονται οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται, όπως η σχεδιαζόμενη νομοθεσία του υπουργείου Εργασίας, αλλά και η επιστροφή ολοένα και περισσότερων νέων οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στα χρόνια της κρίσης, αλλά τώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα, παρότι τα χρήματα είναι λιγότερα».

«Η νοσταλγία της πατρίδας παίζει σημαντικό ρόλο. Ενδιαφέρονται επίσης πολύ για τη χώρα τους», γράφει η συντάκτρια, η οποία αντιδιαστέλλει τη γερμανική πραγματικότητα, όπου οι πολίτες, στις σχετικές έρευνες, καταλογίζουν στους πολιτικούς τους δειλία στη λήψη αποφάσεων και ζητούν περισσότερη προσωπική και επιχειρηματική ελευθερία, πραγματισμό και θάρρος στη λήψη αποφάσεων και λιγότερο κράτος.

Συστάσεις προς Γερμανούς τουρίστες στην Ελλάδα

Στον γερμανικό Τύπο πλήθος δημοσιευμάτων αναφέρονται στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες μέρες σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Για τις φωτιές στην Πάτρα η εφημερίδα Frankfurter Rundschau κάνει λόγο για «δραματικές εικόνες» για «φλόγες που κατέστρεψαν σπίτια και καλλιεργήσιμη γη», για «δυνατούς ανέμους, ξηρασία και ακραίο καύσωνα που φέρνουν την πυροσβεστική στα όριά της».

H ιστοσελίδα Merkur.de αναφέρεται στην επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών συστάσεων του γερμανικού ΥΠΕΞ για την Ελλάδα εξαιτίας των πυρκαγιών. «Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη, όμως για την ώρα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τους τουρίστες. Εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών σε πολλές περιοχές της χώρες εξαπλώνονται πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις μόνο στις υποδομές αλλά και στην ασφάλεια κατοίκων και τουριστών (...)

Οι προειδοποιήσεις για φωτιές έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες διευκολύνουν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών (...) Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα λόγω της μεταβαλλόμενης κατεύθυνσης του ανέμου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους και να προετοιμαστούν για πιθανές εκκενώσεις περιοχών».