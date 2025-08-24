Παραδοχή σοκ από τον Μερτς: «Η Γερμανία αντιμετωπίζει δομική κρίση» - «Ψαλίδι» σε κοινωνικές παροχές

Σε μία παραδοχή που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, που αναγνώρισε δημόσια ότι η προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.



Σε ομιλία του στην Όσναμπρικ, στην Κάτω Σαξονία –πατρίδα της Volkswagen– υπογράμμισε ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται απλώς σε μια περίοδο πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας, αλλά αντιμετωπίζει μια «δομική κρίση».



Αναγνώρισε, δε, ότι μεγάλα τμήματα της γερμανικής οικονομίας «δεν είναι πλέον πραγματικά ανταγωνιστικά». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη Volkswagen, η οποία κατέγραψε πτώση κερδών κατά 36% στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας πως αυτό είναι «μόνο ένα από τα πολλά μηνύματα» για την κατάσταση της οικονομίας.



Παράλληλα, η BMW ανακοίνωσε μείωση κερδών κατά 29% στο πρώτο εξάμηνο, γεγονός που καταδεικνύει τη βαθιά κρίση που πλήττει τον άλλοτε ισχυρό πυλώνα της γερμανικής βιομηχανίας, τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι αμερικανικοί δασμοί επιβράδυναν τις εξαγωγές

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο του έτους, καθώς η ζήτηση από τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβραδύνθηκε μετά από μήνες αγορών εν αναμονή των αμερικανικών δασμών.

Σύμφωνα με το Reuters, η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε την αρχική εκτίμησή της για συρρίκνωση 0,1%, μειώνοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για μια βιώσιμη ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης φέτος. «Φαίνεται όλο και πιο απίθανο να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη πριν από το 2026», δήλωσε ο Carsten Brzeski, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομίας στην ING.

Η Γερμανία ήταν το μόνο μέλος των προηγμένων οικονομιών του G7 που δεν κατάφερε να αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια και οι εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν να την οδηγήσουν σε τρίτο έτος ύφεσης για πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία της χώρας.



Η αναζωογόνηση της οικονομίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, κυρίως δεδομένων των φόβων ότι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στην οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές. Ένας βασικός δασμός 10% των ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ στις 5 Απριλίου.

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε ένα «μέτρο ενίσχυσης των επενδύσεων», το οποίο προσφέρει βελτιωμένες επιλογές απόσβεσης για τις εταιρείες και υποσχέθηκε επιπλέον δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, καθώς και μείωση του φόρου εταιρειών.

Θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα, δήλωσε το υπουργείο Οικονομίας. «Αυτό που έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετό, χρειάζονται περισσότερα για να γίνει η Γερμανία ξανά ανταγωνιστική και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στο Reuters.

Το γερμανικό κράτος πρόνοιας «δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί»

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς ζήτησε τη μεταρρύθμιση των κοινωνικών δαπανών της Γερμανίας, αποκλείοντας ταυτόχρονα την αύξηση των φόρων για τις μεσαίες επιχειρήσεις.



Τα σχόλια, που έγιναν σε ένα συνέδριο του κόμματός του, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, πιθανότατα θα θεωρηθούν ως προετοιμασία για περαιτέρω διαμάχες με τους εταίρους της κυβερνητικής του συμμαχίας, τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

«Το κράτος πρόνοιας που έχουμε σήμερα δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί με τα έσοδα της οικονομίας», δήλωσε ο Μερτς.

Οι εταίροι της κυβερνητικής συμμαχίας είχαν ήδη συμφωνήσει να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο καλύπτει την ασφάλιση υγείας, τις συντάξεις και τα επιδόματα ανεργίας, λόγω των αυξανόμενων δαπανών και των ελλειμμάτων στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.



Ο καγκελάριος αναγνώρισε ότι η περικοπή των κοινωνικών παροχών δεν θα είναι εύκολη για το κεντροαριστερό SPD, αλλά κάλεσε τα δύο κόμματα να συνεργαστούν.

