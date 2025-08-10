Γιατί οι «Γκρίζοι Λύκοι» στοχεύουν τους νέους στη Γερμανία

Με περίπου 12.900 οπαδούς και πάνω από 240 τοπικούς συλλόγους, ακόμα και σε μικρές πόλεις, οι «Γκρίζοι Λύκοι» εξαπλώνουν εθνικιστική, αντισημιτική και ρατσιστική ιδεολογία. Η έρευνα του ARD, που έκανε χρήση κρυφών καμερών σε μια οργάνωση στο Ντούισμπουργκ, αποκάλυψε στρατολόγηση παιδιών: μαθήματα με εκμετάλλευση θρησκευτικών και εθνικών συμβόλων για επιστασία από μικρή ηλικία.

Στην Φρανκφούρτη, μια εκδήλωση σε χώρους που ανήκουν στην «Τουρκική Ομοσπονδία» περιελάμβανε κουίζ για παιδιά με ερωτήσεις για τους «Γκρίζους Λύκους» και τον ιδρυτή τους —η ανταπόκριση των παιδιών ήταν εντυπωσιακά θετική.

Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένοι εκ των συνδεδεμένων με τη βία υπο-ομάδων, όπως οι Osmanen Germania και Turan e.V., έχουν απαγορευτεί, λόγω σχέσεων με οργανωμένο έγκλημα.

Οι πολιτικοί που αντιτίθενται στην οργάνωση –όπως ο Φεράτ Κότσακ και ο Τζεμ Έζντεμιρ– βρίσκονται υπό αστυνομική προστασία εδώ και χρόνια . Επιπλέον, το κόμμα των «Γκρίζων Λύκων» (Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης) έχει πολιτικές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση της Τουρκίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη λήψη πολιτικών μέτρων στη Γερμανία.

Παρά το αίτημα πολλών πολιτικών για απαγόρευση, τόσο οι ίδιοι οι «Γκρίζοι Λύκοι» όσο και τα σύμβολά τους παραμένουν νόμιμα στη χώρα —σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Αυστρία—, ενώ η απαγόρευσή τους παραμένει πρακτικά δύσκολη λόγω του ανεπίσημου χαρακτήρα του κινήματος .