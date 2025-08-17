Γερμανικά κρατίδια «παλεύουν» για το παλαιότερο Bratwurst

Καυγάς έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο γερμανικά κρατίδια, την Βαυαρία και την Θουριγγία, σχετικά με το ποιος μπορεί να διεκδικήσει την εφεύρεση του λουκάνικου Bratwurst.

Μέχρι τώρα, η ταβέρνα «Wurstkuchl» στη Βαυαρία ισχυριζόταν ότι είναι «το παλαιότερο περίπτερο Bratwurst στον κόσμο».

Η ταβέρνα Die Wurstkuchl βρίσκεται στη πέτρινη γέφυρα του Ρέγκενσμπουργκ στον ποταμό Δούναβη. Τα παλαιότερα τεκμηριωμένα στοιχεία για έναν μάγειρα ή έναν πάγκο με φαγητό στη Πέτρινη Γέφυρα λέγεται ότι χρονολογούνται από το 1378.

Αλλά τώρα, οι ιστορικοί στο Έρφουρτ, την πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας, βρήκαν ένα έγγραφο από το 1269 που αναφέρει ανθρώπους που νοίκιαζαν ένα κτίριο με έναν πάγκο ψησίματος κρέατος (Brathütte) και ένα τηγάνι ψησίματος (Bräter) - περισσότερα από 100 χρόνια νωρίτερα από τον πάγκο λουκάνικου του Ρέγκενσμπουργκ.

Οι ιστορικοί αναζητούν τώρα την τοποθεσία στην Ερφούρτη όπου βρισκόταν κάποτε ο πάγκος με τα λουκάνικα. Κανένα εστιατόριο εκεί δεν έχει διεκδικήσει τον τίτλο του αρχαιότερου πάγκου Bratwurst. Προηγουμένως στη Θουριγγία, η παλαιότερη γραπτή αναφορά σε Bratwurst χρονολογείται από το 1404.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά «καβγάς»

Την ίδια στιγμή, στο Ρέγκενσμπουργκ, το Wurstkuchl συνεχίζει να φτιάχνει τα λουκάνικα του.

Στην ιστοσελίδα τους, αναφέρεται ότι «πολλά έχουν παραμείνει ίδια» από τον Μεσαίωνα, με «την ανοιχτή ψησταριά με κάρβουνα, τα σπιτικά λουκάνικα από αγνό χοιρινό ζαμπόν, το λάχανο τουρσί από το δικό τους κελάρι ζύμωσης και τη γνωστή μουστάρδα Wurstkuchl».

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά ένας τέτοιος καβγάς γύρω από τα Bratwursts. Οι βαυαρικές πόλεις Ρέγκενσμπουργκ και Νυρεμβέργη διεκδικούσαν και οι δύο τον τίτλο του παλαιότερου πάγκου με λουκάνικα. Τελικά, η απόφαση ελήφθη υπέρ του Ρέγκενσμπουργκ.