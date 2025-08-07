Γερμανία: Απειλές θανάτου λαμβάνουν υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου που σκότωσε τους 12 μπαμπουίνους

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου στη Γερμανία που προχώρησε στη θανάτωση 12 υγιών μπαμπουίνων ελλείψη χώρου λαμβάνουν απειλητικά μηνύματα για τη ζωή τους από το εξοργισμένο πλήθος.

Συγκεκριμένα, τα κουφάρια των 12 μπαμπουίνων δόθηκαν για τροφή στα άγρια ζώα του ζωολογικού κήπου ενώ μερικά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα σχέδια για τη θανάτωση των μπαμπουίνων ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι, αφού ο πληθυσμός τους ξεπέρασε τους 40, με δεκάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από τον ζωολογικό κήπο για να δείξουν την αγανάκτησή τους.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και επαναπατρισμού ορισμένων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. «Αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να σώσουμε ένα είδος. Αλλά για χάρη του είδους, πρέπει να σκοτώσουμε μερικά από αυτά, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε έναν πληθυσμό σε μια περιορισμένη περιοχή», δήλωσε ο Νταγκ Ένκε στο Sky News.

«Το προσωπικό υποφέρει»

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην έρευνα για να διαπιστώσει ποιοι είναι εκείνοι που στέλνουν τα απειλητικά μηνύματα στο προσωπικό. «Το προσωπικό υποφέρει πραγματικά, δέχονται καθημερινά προσβολές και τις απειλές», τόνισε ο Ένκε.

«Η συνήθης απειλή είναι "θα σε σκοτώσουμε και θα σε ταΐσουμε στα λιοντάρια". Αλλά αυτό που είναι πραγματικά αηδιαστικό είναι όταν λένε ότι αυτό είναι χειρότερο από την τακτική του ναζιστή Μένγκελε, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο σκληρούς ανθρώπους στην παγκόσμια ιστορία. Αυτό είναι πραγματικά προσβλητικό για όλα τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του ναζιστικού καθεστώτος» συνεχίζει.



Ο Μαρκ Τζόουνς, κτηνίατρος και επικεφαλής πολιτικής στο Born Free Foundation, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που κάνει εκστρατεία για τη διατήρηση των ζώων στην άγρια φύση, κατήγγειλε την πρακτική και είπε ότι χιλιάδες υγιή ζώα θανατώνονται από ζωολογικούς κήπους κάθε χρόνο.

«Αντανακλά το γεγονός ότι τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους συχνά αντιμετωπίζονται ως αγαθά μιας χρήσης ή αναλώσιμα», είπε.