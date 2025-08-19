Δανία: Δώρισε το πόνυ της κόρης της για να γίνει τροφή για τα λιοντάρια

Λίγες ημέρες μετά τον παγκόσμιο σάλο που ξεσήκωσε η αμφιλεγόμενη αγγελία του ζωολογικού κήπου στο Άαλμπορκ της Δανίας, μια γυναίκα αποκάλυψε ότι δώρισε το κατοικίδιο πόνυ της κόρης της, ώστε να δοθεί για τροφή στα λιοντάρια.

Η Pernille Sohl, που λειτουργεί μια φάρμα με πόνυ για θεραπευτικούς σκοπούς, χάρισε το γερμανικό ιππικό πόνυ της έφηβης κόρης της, Αντζελίνας, με την ονομασία Chicago 57, στον Ζωολογικό Κήπο του Άαλμποργκ, στη βόρεια Δανία. Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου δήλωσαν ότι προσπαθούν να μιμηθούν την φυσική τροφική αλυσίδα των αρπακτικών, ταΐζοντάς τα με μικρότερα ζώα που έχουν δωρηθεί.

«Μπορεί να ακούγεται πολύ δραματικό και παράξενο να ταΐζεις το κατοικίδιό σου σε ζώα του ζωολογικού κήπου», είπε η Sohl. «Αλλά ούτως ή άλλως επρόκειτο να θανατωθούν και δεν είναι ζωντανά όταν δίνονται στα αρπακτικά».

«Δωρεές» ζωντανών ζώων για τροφή στα θηρία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Ζωολογικός Κήπος του Άαλμποργκ βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων όταν δημοσιοποίησε το αίτημά του για δωρεές «υγιών ζώων που πρέπει να «απομακρυνθούν για διάφορους λόγους» – συμπεριλαμβανομένων ινδικών χοίρων, κουνελιών και κοτόπουλων – τα οποία θα έχουν προηγουμένως «υποστεί ευθανασία με τον ενδεδειγμένο τρόπο», πριν χρησιμοποιηθούν ως γεύμα, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Άαλμποργκ φιλοξενεί τρία σαρκοφάγα και επικίνδυνα είδη: Ασιατικά λιοντάρια, πολικές αρκούδες και την τίγρη της Σουμάτρας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. «Στους ζωολογικούς κήπους έχουμε την ευθύνη να μιμούμαστε τη φυσική τροφική αλυσίδα των ζώων – τόσο όσον αφορά την ευημερία των ζώων όσο και την επαγγελματική ακεραιότητα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι θα δέχεται και άλογα, τα οποία θα θανατώνονται με ευθανασία και θα τεμαχίζονται για να δοθούν ως τροφή στα σαρκοφάγα ζώα, με τους ιδιοκτήτες να δικαιούνται φορολογική έκπτωση. «Τίποτα δεν πάει χαμένο – και εξασφαλίζουμε τη φυσική συμπεριφορά, τη διατροφή και την ευημερία των αρπακτικών μας», έγραψε ο ζωολογικός κήπος στο Facebook.

«Δωρεά μετά θάνατον»

Η Sohl είπε ότι το πόνυ της κόρης της δωρήθηκε αφού θανατώθηκε με ευθανασία το 2020 λόγω πόνου από ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας. Ο Chicago 57 υπέφερε από μια μορφή εκζέματος που προκαλούσαν τα τσιμπήματα κουνουπιών, τα οποία ερεθίζονταν το καλοκαίρι και οδηγούσαν σε ανοιχτά τραύματα με κίνδυνο μόλυνσης. Χρειάστηκε να φοράει ειδική προστατευτική «μπλούζα» και προστατευτικά στα πόδια προς το τέλος της ζωής του και ήταν 22 ετών όταν πέθανε.

Η Αντζελίνα ήταν μόλις 13 ετών όταν πέθανε το αγαπημένο της πόνυ και η Sohl της έδωσε την επιλογή να δωρίσει ή όχι το σώμα του στον ζωολογικό κήπο. «Έδωσα στην Αντζελίνα τις διάφορες επιλογές και εκείνη διάλεξε αυτή με τον ζωολογικό κήπο, επειδή είχε περισσότερο νόημα», είπε η Sohl. «Ήθελε να ακολουθήσει την τροφική αλυσίδα. Ήθελε ο Chicago 57 να ωφελήσει άλλα ζώα», πρόσθεσε η Sohl.

Η Sohl, η οποία διατηρεί ένα μικρό αγρόκτημα στη Δανία όπου παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας περνούν χρόνο με άλογα, έκανε την ευθανασία του Chicago 57 στον Ζωολογικό Κήπο του Άαλμποργκ, ενώ ήταν παρούσα στη διαδικασία. «Ήταν εκεί ένας υπάλληλος του ζωολογικού κήπου που τον χάιδευε και τον φιλούσε – σαν να ήμουν εγώ που ήμουν μαζί του», είπε.

Άλογο έγινε τροφή για σκύλους

Η Sohl ήταν τόσο εντυπωσιασμένη από τη διαδικασία που πέρυσι προσπάθησε να φέρει ένα άλλο άλογο που είχε πεθάνει στο Άαλμποργκ, αλλά απορρίφθηκε επειδή ήταν ψηλότερο από το μέγιστο ύψος που απαιτείται για να χωρέσει το σώμα του στο ψυγείο του ζωολογικού κήπου. Τα λείψανά του χρησιμοποιήθηκαν αντ’ αυτού ως τροφή για σκύλους.

Ο ζωολογικός κήπος του Άαλμποργκ έχει δεχθεί παγκόσμια κατακραυγή τις τελευταίες εβδομάδες αφότου η ανάρτησή του στο Facebook, με την οποία ζητούσε δωρεές μικρών ζώων, έγινε viral. Ωστόσο, μόνο φέτος, ο Ζωολογικός Κήπος του Άαλμποργκ έχει λάβει συνολικά 22 άλογα, 137 κουνέλια, 53 κοτόπουλα και 18 ινδικά χοιρίδια. Η εφημερίδα Times ανέφερε ότι δεν γίνονται δεκτές δωρεές για γάτες και σκύλους για τα ζώα.