Διακομματικό «ναι» στην απόκτηση της 4ης Belharra

Ευρύτατη διακομματική συναίνεση εξασφαλίζει το νομοσχέδιο Δένδια για την προμήθεια της τέταρτης Belharra και την αναβάθμιση των τριών υπαρχουσών φρεγατών, καθώς παρά τις ενστάσεις τόσο για το κόστος της σύμβασης, όσο και για τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ υπερψηφίζουν.



Ευχαριστώντας τα κόμματα που θα πουν απόψε το πολυπόθητο «ναι», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διαμήνυσε πως «η χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή» και γι' αυτό «έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».



Παρεμβαίνοντας από βήματος ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως το κόμμα του θα στηρίξει το νομοσχέδιο, πλην όμως δεν δίνει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση.



Για «επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας» στην εξωτερική πολιτική κυβέρνηση μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος λέγοντας ωστόσο πως η υπερψήφιση του νομοσχεδίου από το κόμμα του είναι απότοκο της υπεύθυνης και συνεπούς του στάσης.



«Ναι στα εξοπλιστικά, αλλά με συμφωνίες win win», ανέφερε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ την προμήθεια της τέταρτης Belharra υπερψηφίζει και η Νίκη.



Στον αντίποδα, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας δεν προτίθενται να στηρίξουν το νομοσχέδιο Δένδια, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει πως η προμήθεια της φρεγάτας εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης που εξυπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και επιχειρήσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και σε καμία περίπτωση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.



«Η Ελλάδα δεν μπορεί να θυσιάζει κοινωνικούς πόρους σε αδιαφανείς υπερεξοπλισμούς που δεν ενισχύουν την ασφάλειά της», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.