Επιχείρηση ASPIDES: Στις φλόγες πλοίο στον Κόλπο του Άντεν – Στο σημείο η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ

Η φρεγάτα «Σπέτσαι» του Πολεμικού Ναυτικού έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του των 26 μελών του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «MV Falcon» που φλέγεται σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Υεμένης.



Το δεξαμενόπλοιο «MV Falcon» που φέρει σημαία Καμερούν, έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη με προορισμό το Τζιμπουτί, όταν σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε πυρκαγιά, χωρίς να είναι ακόμα σαφή τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις στι φλόγες έχει τυλιχθεί περίπου το 15% του πλοίου.

Σήμα κινδύνου



Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου εξέπεμψε το σήμα κινδύνου σύμφωνα με το πρωτόκολλο και άμεσα η EUNAVFOR ASPIDES, υπό τον συντονισμό του Υποναυάρχου Andrea Quondamatteo, Διοικητή της Δύναμης, ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (SAR) για τη διάσωση και των 26 μελών του πληρώματος το οποίο αποτελείται από 25 Ινδούς ναύτες και έναν Ουκρανό



Η ελληνική φρεγάτα HS SPETSAI έχει αναλάβει την αποστολή να πλησιάσει κοντά στον τόπο του συμβάντος και να χρησιμοποιήσει το οργανικό ελικόπτερο για τον έλεγχο της περιοχής. Επιπλέον, ένα γαλλικό ελικόπτερο παρέχεται από τη Διοίκηση Γαλλικών Δυνάμεων στον Ινδικό Ωκεανό (ALINDIEN).



Προς το παρόν, 24 μέλη του πληρώματος έχουν εγκαταλείψει το σκάφος και έχουν διασωθεί από τα διερχόμενα πλοία MV MEDA.

Δύο αγνοούμενοι



Το MV MEDA, με τα 24 μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν, βρίσκεται εν πλω προς το λιμάνι του Τζιμπουτί, ενώ δύο μέλη του πληρώματος του MV FALCON αναφέρονται ως αγνοούμενα, με την πυρκαγιά στο πλοίο να παίρνει διαστάσεις όσο περνάει η ώρα.



«Το MV FALCON αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να είναι προσεκτικοί και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει την τρέχουσα κατάσταση. Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται από την ASPIDES μόλις είναι διαθέσιμες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της Επιχείρησης Aspides.



Η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) βρίσκεται σε εξέλιξη.