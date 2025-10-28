Belharra «ΚΙΜΩΝ»: Η Ελλάδα υψώνει τη σημαία της στη νέα γενιά ναυτικής ισχύος

Μία ημέρα πριν από την εθνική μας επέτειο, η Naval Group έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο που συμβολίζει τη δύναμη, τη συμμαχία και τη συνέχεια. Δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra πλέουν πλάι πλάι στον Ατλαντικό, ανοικτά των γαλλικών ακτών, ένα μήνυμα στρατηγικής συνεργασίας και εθνικής υπερηφάνειας για τη νέα εποχή του Πολεμικό Ναυτικό .



Το βίντεο καταγράφει τη συζυγία της πρώτης ελληνικής φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» με τη γαλλική Amiral Ronarc’h, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας και προαναγγέλλοντας την παράδοση των υπερσύγχρονων πλοίων που θα ενισχύσουν αποφασιστικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.



Η «ΚΙΜΩΝ» βρίσκεται πλέον στην τελική φάση των δοκιμών της, με πλήρη επάνδρωση, και στις 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας — η στιγμή που το πλοίο θα ενταχθεί επίσημα στον Ελληνικό Στόλο, γράφοντας τη δική του σελίδα στη σύγχρονη ναυτική ιστορία.

Από τη Λοριάν θα αποπλεύσει για το στρατιωτικό λιμάνι της Βρέστης, όπου θα παραλάβει τον ισχυρό οπλισμό της, τους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM-40 Block 3 και τους αντιαεροπορικούς Aster 30.



Η άφιξή της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στα τέλη Δεκεμβρίου ή το αργότερο στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, θα αποτελέσει ιστορική στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό και την Ελλάδα, που ενισχύει με τρόπο ουσιαστικό και συμβολικό την παρουσία της στις θάλασσες του Αιγαίου και της Μεσογείου.