ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο επεισόδιο με εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ – ΝΔ: Αναμένουμε απολογία Ανδρουλάκη

Δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος από την υπόθεση με τις παράνομες δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων ως καλλιεργήσιμων. Όσο περνά ο καιρός όλο και περισσότερες περιπτώσεις τέτοιων παράνομων πρακτικών έρχονται στο φως, ενώ αποκαλύπτεται η εμπλοκή και πολιτικών στελεχών.

Στο στόχαστρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τώρα ο Νίκος Μπουνάκης, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου και σήμερα αναπληρωτής του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στενός φίλος και συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μετά από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika ότι το ΚΥΔ του Νίκου Μπουνάκη εμπλέκεται σε δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα, ο ίδιος παραδέχθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1 την εμπλοκή της εταιρείας του.

Το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1

Σε υλικό που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 από το ηλεκτρονικό σύστημα, φαίνονται ξεκάθαρα τεμάχια που βαφτίστηκαν παρανόμως χωράφια στη Λίμνη Κάρλα και ανήκουν στο δημόσιο. Επιτήδειοι φέρονται όχι μόνο να αιτούνται επιδότησης εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά να έχουν υποβάλλει αίτηση για 3.500 στρέμματα και για την φετινή χρονιά,από Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για σοκαριστική δημόσια ομολογία και ζητάει τη «δημόσια απολογία» του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!

Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη.

Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές.