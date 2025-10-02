«Γαλάζιες» πηγές: Επί ΣΥΡΙΖΑ άρχισε η υπόθεση Σεμερτζίδου - Η ΝΔ την έστειλε στη Δικαιοσύνη

Στην πολύκροτη υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, αναφέρονται πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας πως κατά την κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής «έπεσε στο κενό με πάταγο» η προσπάθεια της αντιπολίτευσης «να βαφτίσει δήθεν “γαλάζια” την υπόθεση».



Ειδικότερα, ο βουλευτής της ΝΔ Διονύσης Ακτύπης υποστήριξε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα πως η εφημερίδα «Αυγή» δημοσιοποίησε έγγραφα σύμφωνα με τα οποία ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, βρίσκεται στο στόχαστρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2018.



«Η έρευνα ξεκίνησε το 2018, σύμφωνα με το δημοσίευμα που δεν έχει καμία σχέση… με γαλάζια ΜΜΕ και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η δράση του ελεγχόμενου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», τονίζουν πηγές της πλειοψηφίας, αναφερόμενες σε μια ανώνυμη καταγγελία τον Απρίλιο του 2018 που υπήρξε η αιτία για να αρχίσει ο έλεγχος με εντολή της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου.



«Το δημοσίευμα της «Αυγής» είναι αποκαλυπτικό και καταρρίπτει κάθε προσπάθεια της αντιπολίτευσης να «χρεώσει» στη Νέα Δημοκρατία, μια υπόθεση που παρέλαβε από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.