ΠΑΣΟΚ για πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Real estate… με δώρο ένα φθηνό ρολόι από την Ιταλία»

Για σοβαρά ερωτήματα που εγείρει η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά στην εξεταστική επιτροπή, κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως οι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τις ερωτήσεις που υπέβαλε το κόμμα καταδεικνύουν ένα δίκτυο επιλεκτικών και προνομιακών εξυπηρετήσεων και αδιαφανών σχέσεων, την ώρα που εκκρεμούσαν καταγγελίες και έλεγχοι για πληρωμές.



«Δεν κατάφερε να εξηγήσει τους διαλόγους που είχε με συγγενικό του πρόσωπο και άλλους συνομιλητές του από τους οποίους φαίνεται να λάμβανε δώρα για τις διευκολύνσεις που προσέφερε. Ειδικά στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, για το δώρο που δέχτηκε για την εξυπηρέτηση που έκανε σε ένα "καλό του φίλο" ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ένα δώρο στο πλαίσιο των καθηκόντων του, αλλά γιατί μεσολάβησε στην εύρεση ακινήτου. Το δώρο κατά τα λεγόμενα του ήταν φτηνό (!), ένα ρολόι Swatch από την Ιταλία!», σχολίαζαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως ο μάρτυρας σύντομα θα κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα αδικήματα τα οποία κατηγορείται και ειδικότερα την υπεξαγωγή εγγράφου, την παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και την υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.



Οι ίδιες πηγές, με φόντο την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη, υποστήριζαν πως «η απόρριψη του αιτήματος από την κυβερνητική πλειοψηφία, αποδεικνύει ότι η επιστολή που έστειλε χθες με βάση την οποία "αυτονόητα και ανεπιφύλακτα" τίθεται στην διάθεση της επιτροπής είναι προσχηματική».