Πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία πολιτική παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ - Τι είπε για συνομιλίες

Ουδεμία πολιτική παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ υπήρξε, κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο Γιάννης Κουρδής, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (Ιανουάριος του ‘24 με Ιανουάριο του ‘25).

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως ουδέποτε ζητήθηκε στον τότε επικεφαλής του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη να αποδεσμευτούν ΑΦΜ. «Θα μπορούσε κάποιος από τους υπουργούς παρακάμπτοντας τη διοίκηση να κάνει κάτι μεμπτό για δεσμευμένα ΑΦΜ;», ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, ή μπορεί να γίνει μεμονωμένα για έναν μονοψήφιο αριθμό που όμως δεν έχει σημασία γιατί στον επόμενο έλεγχο, αυτό θα ξαναβρεθεί. Και όταν βρεθεί θα δεσμευτεί και θα χαρακτηριστούν αχρεωστήτως καταβληθέντα», κατέθεσε ο Γιάννης Κουρδής.

Τι απάντησε για τις επίμαχες συνομιλίες

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων της αντιπολίτευσης με φόντο επίμαχες συνομιλίες του που έχουν «πιαστεί» στον κοριό της ΕΛΑΣ και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως.

Ο Ανδρέας Πουλάς του ΠΑΣΟΚ διάβασε συγκεκριμένο διάλογο, εκτιμώντας πως σε αυτόν ο μάρτυρας εμφανίζεται «να ζητά βοήθεια για να προχωρήσουν δυο προγράμματα Leader».

«Όταν υπήρχε ένας φάκελος ο οποίος λίμναζε για μήνες, έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν για αυτόν», του απάντησε, με το βουλευτή να σχολιάζει: «και άλλοι φάκελοι λίμναζαν, αλλά δεν είχαν Μπάρμπα στην Κορώνη…» και εκείνον να υποστηρίζει πως επρόκειτο για «θεσμική επίλυση» ενός ζητήματος που είχε προκύψει με έλεγχο και «δεν είχε να κάνει με χάρη».

Σε άλλη στιχομυθία από τη δικογραφία, ο συνομιλητής του Γιάννη Κουρδή, επίσης αντιπρόεδρος του Οργανισμού, αναφερόμενος σε ελέγχους στην Κρήτη, του λέει πως θα στείλει «μουτζαχεντίν», με τον μάρτυρα να δέχεται αρκετές σχετικές ερωτήσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

«Κάποιες εκφράσεις ακούγονται υπερβολικές στον προφορικό λόγο. Κανείς δεν προσπαθεί να παρακάμψει καμία διαδικασία ελέγχου», κατέθεσε, με τον Ανδρέα Πουλά ωστόσο να επιμένει.

«Ακούγεστε σαν να υπάρχει συνεννόηση ώστε να μην γίνουν έλεγχοι στα Ζωνιανά. Δεν θέλετε να γίνουν οι έλεγχοι», σχολίασε συγκεκριμένα ο βουλευτής. Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως απάντησε εκ νέου πως «όλοι οι έλεγχοι έγιναν, δεν μπορεί να αποφευχθεί κάποιος έλεγχος».

Εξετάζοντας τον μάρτυρα, ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας του είπε καταγγελτικά πως «χρησιμοποιείτε γλώσσα υποκόσμου σε αυτές τις συνομιλίες. Δεν πείθετε κανέναν». «Μιλώ έτσι στις 10 το βράδυ με κάποιον με τον οποίο συνεργάζομαι. Έκανα το καθήκον μου. Με προκαλείτε αποκαλώντας με υπόκοσμο», απάντησε εκείνος.

Σε άλλο σημείο, ερωτηθείς για την τοποθέτησή του στη θέση του αντιπροέδρου από τον Λευτέρη Αυγενάκη, υποστήριξε: «Δεν ήμουν κομματική τοποθέτηση, συμπεριφέρομαι πάντα απολύτως θεσμικά, αλλά δεν κρύβω τις κομματικές μου καταβολές».

Πηγές ΝΔ: «Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ»

Πηγές της ΝΔ, τόνιζαν πως «με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο, με σαφή επιχειρήματα».

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως ο μάρτυρας «εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με την διαδικασία των πληρωμών, δηλώνοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παρέμβαση υπουργού όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Εξίσου σαφής ήταν ο κ. Κουρδής για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δηλώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένα «παράθυρο» που να επιτρέπει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση».

ΠΑΣΟΚ: Μη πειστικές απαντήσεις για τις μεθοδεύσεις που αποδεικνύονται στις συνομιλίες

Στον αντίποδα, πηγές του ΠΑΣΟΚ σημείωναν πως ο μάρτυρας «εκλεκτός του κυρίου Αυγενάκη για τη συγκεκριμένη θέση χωρίς να έχει καμία απολύτως πρότερη γνώση και εμπειρία στον αγροτικό τομέα», παρά τα στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες, «που αποκαλύπτουν συνεννοήσεις για την προώθηση συγκεκριμένων φακέλων LEADER και προειδοποιήσεις για ελέγχους στην Κρήτη», όπως αναφέρουν, επιχείρησε «με γενικόλογες και καθόλου πειστικές απαντήσεις να θολώσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να εμφανίσει αυτές τις μεθοδεύσεις ως “συνηθισμένες πρακτικές” και ως δήθεν προσπάθεια της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους».

ΣΥΡΙΖΑ: Το «γαλάζιο» παρακράτος δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια στιγμή εκτιμούσαν πως ο Γιάννης Κουρδής ερωτηθείς για επίμαχη στιχομυθία «αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι “το ύφος της συνομιλίας δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο”».

«Επιπλέον, ο κ. Κουρδής παραδέχθηκε παρεμβάσεις της ηγεσίας του Οργανισμού σε προώθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως προγράμματα LEADER, αλλά και παρεμβάσεις για τη διενέργεια ή μη ελέγχων», σχολίαζαν οι ίδιες πηγές, οι οποίες τόνιζαν πως ο μάρτυρας «εκλεκτός του κ. Αυγενάκη, έχει διατελέσει πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας παραδεχόμενος ότι μέχρι και σήμερα ανήκει στον χώρο της ΝΔ».