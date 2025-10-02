Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ για επίμαχες συνομιλίες: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή

«Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή και ουδέποτε εκβίασα ή διαπραγματεύτηκα για να λάβω κάποιο παράνομο ποσό», υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, ο οποίος εμπλέκεται σε σειρά συνομιλιών που «έπιασε» ο κοριός της ΕΛΑΣ και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως.

Το καλοκαίρι, όποτε και η υπόθεση βρίσκονταν στον αφρό της επικαιρότητας, ο μάρτυρας πρωταγωνιστούσε σε αρκετές στιχομυθίες, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη να τις επικαλείται και να σχολιάζει «δεν ξέρω πώς αυτές παραπέμπουν σε έντιμο άνθρωπο». Απαντώντας, ο μάρτυρας μίλησε για «προσβολή», επιμένοντας πως ουδέποτε προχώρησε σε παράνομη πράξη.

«Σημασία έχει το τι έχει γίνει πράξη. Αυτό καθορίζει την εντιμότητα. Ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους, πολλές φορές για να χειριστείς κάποιον ή όταν μιλάς σε κάποιον φίλο. Η αξία είναι στην πράξη που γίνεται», ανέφερε αρχικώς ο μάρτυρας για να προσθέσει: «Δεν πληρώθηκε τίποτα που δεν έπρεπε να πληρωθεί. Ποτέ δεν έλαβα κοινοτική ενίσχυση ή τέτοιου είδους δώρο. Δεν έχει κατατεθεί κάτι στο λογαριασμό μου», κατέθεσε, υποστηρίζοντας πως μία εκ των συνομιλιών αφορούσε σε «χατίρι» που του ζήτησε πολίτης προκειμένου να μπει σε επικείμενη πληρωμή και να μην υπάρξει καθυστέρηση, αίτημα το οποίο δεν υλοποιήθηκε καθώς οι υπηρεσίες δεν προλάβαιναν.

«Ρολόι πήρατε;», επέμεινε η Μιλένα Αποστολάκη αναφερόμενη σε σχετικό διάλογο της δικογραφίας, με εκείνον να απαντά: «Το ρολόι ήταν της τάξης των 100 με 150 ευρώ. Δεν θα αφήσω σκιές. Του είχα υποδείξει του ανθρώπου έναν αγοραστή ακινήτου. Μου πήρε ένα ρολόι τύπου Swatch από την Ιταλία».

«Παντελώς έωλη» η κατηγορία για υπεξαγωγή εγγράφου

Ο μάρτυρας παραδέχθηκε πως κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος, επεσήμανε ωστόσο, πως η κατηγορία περί υπεξαγωγής είναι «παντελώς έωλη», καθώς ουδέποτε υπέκρυψε έγγραφο. Στην επισήμανση δε ότι υπάρχει κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης από την ευρωπαία εισαγγελέα, απάντησε: «εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς».

Ο ίδιος κατέθεσε πως «δεν ήταν κάτι καινούριο που εμφανίστηκε το ‘19 ή το ‘20 η αύξηση των αιγοπροβάτων» στην Κρήτη, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι την περίοδο ‘15 με ‘19, αυτά αυξήθηκαν κατά 100% σε νομό της Μεγαλονήσου.

«Τα ζώα δηλώνονται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών; Υπάρχει σχετική υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή της Μιλένας Αποστολάκη» ρώτησε τον μάρτυρα ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον Δημήτρη Μελά να απαντά πως «η κτηνιατρική βάση δεδομένων χρησιμοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».