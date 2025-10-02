Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με φόντο την κλήση Μυλωνάκη

Νέο φυτίλι έντασης ανάβει στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη με την οποία θέτει εαυτόν στη διάθεση της επιτροπής.

Άμα τη ενάρξει της συνεδρίασης, άπασα η αντιπολίτευση ζήτησε την άμεση κλήτευση, αύριο Παρασκευή, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, με την πρόταση της πλειοψηφίας, η προσθήκη μαρτύρων να οριστεί μόλις κλείσει ο κύκλος καταθέσεων της πρόσφατης περιόδου, να περνά με τις «γαλάζιες» ψήφους.

Για «αναδίπλωση» του υφυπουργού παρά πρωθυπουργώ έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη ζητώντας να εξεταστούν άμεσα οι κρίσιμοι μάρτυρες και τα πολιτικά πρόσωπα. Αιτήθηκε ακόμη να διαβιβαστεί στην εξεταστική το υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον απόηχο δε της κόντρας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για το ποιος έχει την ευθύνη της καταμέτρησης ζώων, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Ένωσης Περιφερειών, σύμφωνα με την οποία οι Περιφέρειες ουδεμία εμπλοκή με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν.

Στο αίτημα συμφώνησε και ο Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας να οριστικοποιηθεί ο νέος κατάλογος μαρτύρων με κλήση και των Στρατάκου, Ξυλούρη και Σεμερτζίδου, ενώ πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν πως η ΝΔ «δεν μπορεί προκλητικά να «παίζει καθυστερήσεις», χωρίς να εγγυάται καν τη κλήτευσή του κ. Μυλωνάκη, όπως έπραξε σήμερα το «γαλάζιο» προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία».

Στη συνεδρίαση παρενέβη (αναπληρώνοντας τον Αλέξανδρο Καζαμία) η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας επίσης να κληθεί άμεσα, αύριο δηλαδή, ο υφυπουργός, κάνοντας λόγο για «ελιγμό» της κυβέρνησης προκειμένου να υποχωρήσει η πίεση.

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», σχολίασε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ο Μακάριος Λαζαρίδης, προτείνοντας η προσθήκη των μαρτύρων να συζητηθεί μόλις κλείσει κύκλος της περιόδου ‘19 - ‘25. Σύμφωνα με τον εισηγητή της ΝΔ, η αντιπολίτευση αντιδρά επειδή δεν έχει προκύψει κανένα πολιτικό ή ποινικό θέμα μέχρι στιγμής από τις καταθέσεις. Κατά την παρέμβασή του μάλιστα υπήρξε ένταση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας

«Αυτά δεν θα τα κάνετε σε μένα. Δε θέλω καμία διακοπή. Ήρθατε εδώ και κάνατε πολιτικό παραλήρημα», υποστήριξε, απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Απαντώντας στις αιχμές της Μιλένας Αποστολάκη με φόντο την ανακοίνωση της Ένωσης Περιφερειών, ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε πως «έρχεται η ΕΝΠΕ να μας κουνήσει το δάχτυλο», κάνοντας λόγο για «τεχνητή αποστασιοποίηση ευθυνών».