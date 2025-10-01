«Γαλαζοπράσινος» πόλεμος διαρροών μετά την κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μαίνεται η «γαλαζοπράσινη» κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο εν προκειμένω της μαραθώνιας κατάθεσης του πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Ευάγγελου Σημανδράκου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Γαλάζιες πηγές υποστήριζαν πως με τη σημερινή του κατάθεση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου».



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο μάρτυρας «κατέθεσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην «αλυσίδα» μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους».



Η ίδια πηγή ενημέρωσης συνέστησε στην αντιπολίτευση να μην βιάζεται να καταλήξει σε συμπεράσματα, «όταν μάλιστα σήμερα αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις Περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα είχε την συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται», όπως επισημαίνεται.



Λίγο μόλις ώρα αργότερα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκαν στην ΝΔ με αφορμή τα παραπάνω, σχολιάζοντας πως «οι διαρροές της κυβέρνησης μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τα μέλη της επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρόβλημα κατανόησης ή αν είναι μαέστροι στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα».



Με επίκεντρο δε τις αναφορές περί μη πολιτικής παρέμβασης, οι ίδιες πηγές ανέφεραν: «Πραγματικά, πώς να ερμηνεύσουμε την φράση του κ. Σημανδράκου ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε και του επισήμανε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ»; Με πόση μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγούσε ο κος Σημανδράκος ότι δέχτηκε πίεση για την αποδέσμευση των ΑΦΜ; Ειδικά, μάλιστα για τον Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε ότι, μέσω του Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκαν πιέσεις να προχωρήσει σε πληρωμές, ενώ ειδικά για τον γνωστό στο ευρύ κοινό «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος μπαινόβγαινε στο Υπουργείο, αποκάλυψε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις για να προχωρήσει η πληρωμή του», όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων.