Η αυτονόητη αλλαγή στρατηγικής του Μαξίμου

Τελικά έστω και τώρα το Μαξίμου έπραξε το αυτονόητο. Το επισημαίναμε καιρό και δεν χρειαζόταν να φτάσει η «διαφθορά» και η «συγκάλυψη» σε τέτοια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις για να καταλάβουν ότι όσο στέλνουν λάθος μηνύματα τόσο η κοινωνία θα φουντώνει και θα απαξιώνει τόσο την κυβέρνηση όσο γενικότερα και το πολιτικό σύστημα. Όσοι θεωρούν ότι τα όσα συμβαίνουν αποτελούν μόνο πρόβλημα της ΝΔ μάλλον κάνουν λάθος και δεν δείχνουν ικανοί να διαβάσουν ούτε τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων. Η αποστροφή του κόσμου και η αίσθηση της τιμωρίας που είναι διάχυτη δεν αφορά μόνο το κυβερνών κόμμα.

Αλλά η ΝΔ είναι εκείνη που με τον έναν τρόπο ή τον άλλον έχει την μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί εκείνη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εμπιστεύτηκαν οι πολίτες, όχι μόνο μια αλλά δυο φορές. Τώρα κατάλαβαν στην κυβέρνηση ότι εάν δεν έχουν να κρύψουν κάτι η γραμμή ήταν και είναι μόνο μια.

Όλοι να εξετάζονται όλοι να κρίνονται. Και αυτό ισχύει και για τα Τέμπη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ . Όλα τα άλλα ήταν μεσοβέζικα και έδιναν την αίσθηση ότι κάτι επιχειρείται να συγκαλυφθεί για να μην πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται. Οι πολίτες έστειλαν εγκαίρως το μήνυμα στις δημοτικές και στις ευρωεκλογές. Αλλά κάποιοι πίστεψαν ότι ήταν μήνυμα της στιγμής. Τώρα διαπίστωσαν ότι αυτή η αίσθηση είναι ισχυρή και παραμένει στην κοινωνία και είναι ακριβώς εκείνη που εμποδίζει τη βελόνα της ΝΔ να ανέβει προς τα πάνω στις δημοσκοπήσεις.

Φαίνεται ότι στο Μαξίμου αρχίζουν να υπάρχουν νέες σκέψεις και κάτι αρχίζει να αλλάζει. Τώρα κατά πόσο είναι ειλικρινής αυτή η μεταστροφή θα φανεί, όταν έρθει η ώρα. Αν αρκεί για να πείσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι αποφασισμένος να σώσει την παρτίδα, θα φανεί αλλά ακόμη θέλει δρόμο.

Αλλά πλέον δεν υπάρχει μπροστά του λεωφόρος, αλλά στενός δρόμος, τον οποίο πρέπει ο ίδιος να ανοίξει καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κυβέρνηση.

Η ερμηνεία ότι ο κόσμος αποφασίζει με την τσέπη του, είναι μεν σωστή αλλά δεν λειτουργεί μόνο με αυτήν την θέση. Το κομμάτι το αξιακό λειτουργεί πολλές φορές ως καταλύτης, όταν τα πράγματα έτσι και αλλιώς είναι δύσκολα. Για αυτό και έπρεπε να έχουν γίνει διαφορετικοί χειρισμοί, όταν όλοι πίστευαν ότι αυτή η κυβέρνηση ήρθε για να μείνει και ήταν ακλόνητη.

Τότε είχε την ευκαιρία να δείξει ότι ήταν διαφορετική, αλλά ακολούθησε την πεπατημένη, πιστεύοντας ότι οι πολίτες δεν έχουν μνήμη.