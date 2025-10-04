Παύλος Μαρινάκης στο «Καλύτερα Αργά»: « Αν περιμένεις να ζήσεις από την πολιτική ... καλά κρασιά»

Για την σχέση του με την πολιτική, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το αυτοάνοσο νόσημα που έχει αλλά και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί υπό την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναϊδας Νέγκα στο Action 24.



Ο ίδιος, αναφέρθηκε στο πρόσφατο επεισόδιο με χρήστη του διαδικτύου ο οποίος συνελήφθη γιατί του έστελνε απειλητικά μηνύματα στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Χωρίζω τις επιθέσεις σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν σφοδρή κριτική, ακόμα και με κάποιον χαρακτηρισμό, φροντίζω να απαντήσω στην περίπτωση που είναι κόσμιο.





Αν κάποιος βρίσει, τότε...μπλοκ γιατί οι βρισιές δεν περνάνε, ακόμα και από δικούς μας που μπορεί να βρίσουν τους άλλους. Όταν κάποιος απειλεί, και μάλιστα ούτε μόνο εμένα, ακόμα και την γυναίκα και το παιδί μου, το οποίο δεν ήταν ούτε 1,5 έτους εκείνη την περίοδο, τότε έχω πάρει μία απόφαση την οποία και θα ακολουθήσω είτε είμαι πολιτικός είτε δεν είμαι , και καλώ και όσους μας βλέπουν να το κάνουν, να πηγαίνουν στην αστυνομία. Στο ηλεκτρονικό έγκλημα και μετά στην Δικαιοσύνη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι μόνο επειδή δεν θεωρώ ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να βάζει το στόμα του την οικογένειά σου αλλά και επειδή θα πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί ότι οι πράξεις τους έχουν και συνέπειες».



Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις που αντιμετώπισε και κατήγγειλε: «Toν πρώτο τον βρήκανε κι απ ότι έμαθα κατέθεσε και περιμένω να ενημερωθώ απο την δικογραφία, γιατί είμαι και πολιτικός ενάγων και φαντάζομαι ότι θα προσδιοριστεί η δικάσιμος. Ήταν ένα απίστευτο υβρεολόγιο μέσω απειλών.

Η άλλη περίπτωση ήταν δύο επώνυμα προφίλ στο instagram τα οποία μόλις έκανα μία ανάρτηση ότι θα εμφανιστώ σε κάποιο Μέσο Ενημέρωσης μου έγραφαν απειλές, θα σε βρούμε, ξέρουμε πού μένεις, ξέρουμε το παιδί σου και διάφορα τέτοια».

undefined





«Είναι σε μία κατάσταση όπου το 80% των ημερώνω του χρόνου και με βάση την 6μηνη μέτρηση και με τη βοήθεια των φαρμάκων, των ενέσεων αυτών που κάνουμε, των sticks είναι σε ύπνωση. Υπάρχουν κάποιες δύσκολες ημέρες αλλά τα τελευταία χρόνια, η αγωγή αυτή , η επιστήμη μας έχει βοηθήσει να ζούμε πολύ καλύτερα. Είμαι πολύ αγχώδης, αυτό δυσκολεύει, το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξυπνήσω πριν το ξυπνητήρι. Σίγουρα η πολιτική δεν επιτείνει τόσο το άγχος γιατί και η δουλειά όταν θέλεις να ζήσεις από αυτό πιο αγχώδης είναι, να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί αν δεν την κάνεις καλά δεν θα ζήσεις. Αν περιμένεις από την πολιτική...καλά κρασιά».





Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα θέματα αντιμετώπισης fake news αποκαλύπτοντας ότι τα αποτελέσματα και των διαδικτυακών επιθέσεων οδηγούν και σε άλλες επιθέσεις όπως για παράδειγμα τα γκαζάκια που του έβαλαν στο σπίτι μέρες μόλις ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, με το μήνυμα «για να προσέχεις τι λες».

Το αυτοάνοσο

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο αυτοάνοσο νόσημα που έχει και αντιμετωπίζει έχοντας παράλληλα το φορτίο της πολιτικής εξήγησε ότι η εργασία του ως δικηγόρος είναι το επάγγελμα που θα του προσφέρει το εισόδημα για την οικογένεια και όχι η πολιτική.