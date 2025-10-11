Ελεάνα Στραβοδήμου: «Η μάστιγα της εποχής είναι να έχεις δέκα αυτοάνοσα και τότε πας για βοήθεια»

Η Ελεάνα Στραβοδήμου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24. Η ηθοποιός έκανε μια ειλικρινή κουβέντα με τη δημοσιογράφου για όλα όσα απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο…

Η ψυχοθεραπεία

«Κάνω ψυχοθεραπεία, όποιος μπορεί να το παρέχει στον εαυτό του, να το κάνει. Είμαι πολύ υπέρ να κάνω αυτή την εργασία. Καταρχάς, είναι ασθενής η εποχή, οπότε έτσι κι αλλιώς είμαστε δύσκολα σε μία δύσκολη εποχή.

Αλλά ο εαυτός μας είναι και ο μεγαλύτερος άγνωστος. Πήγα στον ψυχαναλυτή για να υπάρξω πιο συνειδητοποιημένη! Κάποια στιγμή, μετά από έναν χωρισμό, είχα σκεφτεί πραγματικά πώς είμαι μέσα στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, γιατί συνέβη αυτό, πάμε να το δούμε, τι επαφή έχω με τα συναισθήματά μου. πώς τα εκφράζω, πώς ακούω τον άλλον».

Τα αυτοάνοσα

«Ο καθένας μας έχει στη βαλίτσα του τα βιώματά του. Κάποιοι άνθρωποι έχουν τραυματικές πολύ έντονες εμπειρίες. Κάποιοι άνθρωποι περνάνε αδιανόητα πιεστικές περιόδους. Χωρίς να μπορούν να διαχωρίσουν εαυτό με ρόλους και ταυτότητες. Τουλάχιστον να μην φτάνουμε σε σημείο οριακό για να πάμε, εκεί που πλέον νοσείς. Η μάστιγα της εποχής είναι να έχεις φτάσει να έχεις δέκα αυτοάνοσα και τότε λες ας πάω να κάνω κάτι με τον εαυτό μου!»

Οι άντρες

«Εμείς οι ηθοποιοί κάνουμε πολλή παρέα με ηθοποιούς και ανθρώπους στον χώρο μας γιατί δουλεύουμε πολλές ώρες μαζί. Οπότε πάνω κάτω οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω είναι επίσης με έναν τρόπο στον χώρο είτε στο θέατρο, είτε στη τηλεόραση, στον κινηματογράφο. Δεν μου έχει τύχει πολύ συχνά να με φλερτάρει κόσμος.

Εμένα μου έχει τύχει τα περισσότερα χρόνια να είμαι με ανθρώπους που με έναν τρόπο σχετίζονται με τον χώρο, οπότε δεν μου έχει συμβεί κάποιος να έχει πάθει κοκομπλόκο από το επάγγελμα, ή δεν έχει φτάσει να με προσεγγίσει και δεν το έχω μάθει ποτέ.

Ταυτόχρονα περνάνε δύσκολα και οι άντρες. Δηλαδή όσοι έχουν και μια ευαισθησία έχουν κονιορτοποιηθεί γιατί κι αυτοί αναλαμβάνουν ρόλους, έχουν βαρίδια ανομολόγητα… Γενικά οι τεκτονικές πλάκες κουνιούνται και ουσιαστικά οι άνθρωποι διεκδικούμε τον ίδιο ζωτικό χώρο».