Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευθήκαμε, αλλά ήταν λίγο πιο περίπλοκο»

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη δική του… Σουηδική οικογένεια, αλλά και το αν ποτέ μέχρι σήμερα στην καριέρα του την «είδε» κάπως!

Η Βίκυ Σταυροπούλου και η Δανάη Μπάρκα είναι πληθωρικές προσωπικότητες. Άραγε ο Χατζηπαναγιώτης πιέστηκε όταν έμεναν στο ίδιο σπίτι οι τρεις τους; «Πολλές φορές καταπιέστηκα με τη Βίκυ και τη Δανάη. Δεν έκανα κάτι, προσπαθούσα να το αντιμετωπίσω. Έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω γι' αυτό, αλλά απ' την άλλη αυτή η οικογένεια είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Πολλές φορές τσακωθήκαμε. Δεν έφτασα όμως ποτέ στο σημείο να πω θα φύγω από το σπίτι!»

Σχέση… Στοκχόλμη

«Με τη Βίκυ ερωτευτήκαμε! Νομίζω ότι δεν υπάρχει σχέση χωρίς αυτό το στοιχείο. Σε εμάς βέβαια ήταν λίγο πιο περίπλοκο. Πρώτα είχε έρθει η πολλή αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο και τη δική του διαδρομή. Είμαστε βέβαια σε μια εποχή που πρέπει όλα να μπαίνουν σε κουτάκια. Αυτός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι. Εγώ δεν λειτουργούσα ποτέ έτσι από παιδί. Και ευτυχώς συνεχίζω ακόμα να μην λειτουργώ έτσι. Είμαστε Στοκχόλμη μέχρι ένα σημείο!»

Το κεφάλαιο: Δανάη Μπάρκα

«Ανησύχησα όταν η Δανάη θα έμπαινε στην τηλεόραση γιατί ξέρω ότι είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος, πολύ τοξικός. Έβλεπα ότι πολλές φορές ταλαιπωριόταν, αλλά το ευχαριστιόταν κιόλας. Δηλαδή δεν το έβαζε κάτω και με εντυπωσίαζε ο τρόπος που αντιμετώπιζε τις δυσκολίες, τις ταλαιπωρίες και τις τοξικότητες. Και με εντυπωσίαζε γιατί εγώ που είμαι τόσο γέρος πια, δεν θα είχα την σοφία να το αντιμετωπίσω όπως το αντιμετώπιζε εκείνη!

Η Δανάη είναι ένα ταλαντούχο παιδί και φωτεινό πλάσμα. Είναι περισσότερο ηθοποιός, αλλά και παρουσιάστρια. Το θέμα είναι τι σου δίνει χαρά την κάθε στιγμή. Μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Αγαπάει με πάθος. Άμα δεν στεναχωρηθεί και δεν πληγωθεί πώς θα προχωρήσει σε αυτή τη ζωή; Δεν γίνεται να μην στεναχωρηθείς και να μην πληγωθείς σε αυτή τη ζωή, γιατί θα είσαι εσύ χαμένος».

Η στιγμή που… ψωνίστηκε

«Η φήμη είναι πολύ εκμαυλιστικό πράγμα. Και το να είσαι ηθοποιός και να εκτίθεσαι κάθε μέρα είναι πολύ εκμαυλιστικό πράγμα και πολύ επικίνδυνο. Το να είσαι πάνω στη σκηνή και να λες τώρα σιωπή, τώρα γελάστε, τώρα μην ανασαίνετε και το κοινό να ακολουθεί, να έχεις αυτή τη δύναμη δηλαδή κάθε βράδυ, να επιβάλλεσαι αυτό μπορεί να σε κάνει να τα δεις διαφορετικά τα πράγματα.

Πολλοί ηθοποιοί μπορεί να το πάθουν αυτό και το παθαίνουν! Το έπαθα κι εγώ! Κάποια στιγμή όταν άρχισαν να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, νομίζεις ότι κάτι έγινε, ότι είσαι κάποιος, ψωνίζεσαι! Σε μπερδεύουν οι αμοιβές, οι προτάσεις…»