Έλενα Παπαβασιλείου: Υποδέχεται τη Λένα Μαντά στη φετινή πρεμιέρα του «EQ» στο ACTION 24

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα, η Ελενα Παπαβασιλείου παρουσιάζει την πρεμιέρα της εβδομαδιαίας εκπομπής «EQ» μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24.

Το EQ -εμπνευσμένο από τον όρο «συναισθηματική νοημοσύνη» (Emotional Intelligence)- δεν είναι απλώς μια εκπομπή συνεντεύξεων. Είναι ένας ανοιχτός χώρος συναισθηματικής έκφρασης, βαθιάς σύνδεσης και αλήθειας. Ένα τηλεοπτικό ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων που συχνά γνωρίζουμε μόνο μέσα από τίτλους, ρόλους ή δημόσιες εικόνες.

Συγκινητική εξομολόγηση

Πρώτη καλεσμένη για φέτος και εκείνη που θα κάνει ποδαρικό στον νέο κύκλο εκπομπών του «EQ» είναι η Λένα Μαντά. Η συγγραφέας των επιτυχημένων βιβλίων μιλά για το πώς εμπνέεται, αλλά και για την καθημερινότητα μιας γυναίκας που περνά τον χρόνο της γράφοντας!

Φυσικά κάνει αναφορά και στο best seller της «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που έγινε σίριαλ και έχει μια επιτυχημένη πορεία τη φετινή τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ALPHA.

Η συγγραφέας ανοίγει την καρδιά της και εξομολογείται επίσης το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της εδώ και ενάμιση χρόνο, από τότε που έχασε τον σύζυγό της, Γιώργο… «Ο πόνος, το πένθος... είναι σαν θηρίο», λέει και βουρκώνει!

«Φωτίζει» όσα δεν φαίνονται

Η Έλενα Παπαβασιλείου, για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, υποδέχεται κάθε εβδομάδα μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24, ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους -τέχνη, πολιτική, επιστήμες, δημοσιογραφία- επιδιώκοντας να αναδείξει τη διαδρομή τους πίσω από τα επιτεύγματα και να φωτίσει πτυχές της προσωπικότητάς τους που δεν αποτυπώνονται στο δημόσιο προφίλ τους.

Συντονιστείτε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 24.00 στο ACTION 24. Ξεκινά ο νέος κύκλος εκπομπών του «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου!