Έλενα Παπαβασιλείου: Αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συνέντευξης με τη Μαντά που θα δούμε στο «EQ»

Η Λένα Μαντά κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν του «EQ» της Έλενας Παπαβασιλείου που κάνει πρεμιέρα απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η δημοσιογράφος βρέθηκε στην «Πρωινή ζώνη» του σταθμού και μίλησε για την τηλεοπτική της συνάντηση με τη συγγραφέα.

«Η Λένα Μαντά, είναι εξαιρετική, δυναμική και ξέρεις οι δυναμικοί άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν πέφτουν, σημαίνει ότι ξέρουν πώς να σηκώνονται και έχουμε πολλά να μάθουμε. Είναι η συγγραφέας των μεγάλων επιτυχιών, είναι η συγγραφέας που μας κρατά συντροφιά χειμώνα, καλοκαίρι, βράδια, στις στιγμές που ζεις στην παραλία.

«Τολμάει να αισθάνεται»

Είναι ένα ουράνιο τόξο συναισθημάτων και ένας άνθρωπος που τολμάει να αισθάνεται έντονα, ζει έντονα και να το μοιράζεται, δεν είναι τυχαίο που έχει τόσες επιτυχίες και στα βιβλία της. Είναι τόσο αυθεντική και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας που πρέπει να δείχνουμε κάποιες φορές μια Ινσταγκραμική εικόνα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και όσες επιτυχίες και αν έχεις, έχεις κι άλλες τόσες δυσκολίες αυτή η ζωή και όταν άνθρωποι μας μοιράζονται τόσο πλούσια τον δικό τους κόσμο και τη δική τους πορεία, εγώ αυτό το θαυμάζω και θεωρώ ότι όλοι έχουμε ένα πάρουμε ένα μάθημα ο ένας από τον άλλον.

Στο τέλος της ημέρας όλοι οι άνθρωποι τι θέλουμε; Να συνδεθούμε, να καταλάβουμε ένας τον άλλον και γιατί είμαστε εδώ και αν φωτίσουμε λίγο τι μας συνδέει, η ζωή γίνεται λιγότερο μοναχική και αποκτά πιο ωραίο νόημα».

«Στο τέλος της ζωής μου θα με περιμένει ο άντρας μου»

Η Έλενα Παπαβασιλείου ζήτησε από τη Λένα Μαντά να της δώσει μια ευτυχισμένη εικόνα από τα γεράματά της και εκείνη με δάκρυα στα μάτια άρχισε να μοιράζεται τα συναισθήματά της. «Θα ήθελα να είμαι καθισμένη σε μια πολυθρόνα και να διαβάζω ένα βιβλίο ή το άλμπουμ της ζωής μας με τον άντρα μου. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ όμορφο τέλος για μένα αυτό. Αν υπάρχει κάτι που με παρηγορεί, είναι ότι όταν κλείσει η πόρτα πίσω μου θα σε περιμένει ο άντρας μου!

Διάβαζα μία ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου, που έχασε τον Κώστα Χαρδαβέλλα και έγραφε: Ας μου πει ποιος είπε πρώτος τη λέξη, τη φράση, «O χρόνος είναι γιατρός», για να του κάνω μήνυση! Και της είπα και εγώ μαζί σου. Ο πόνος, το πένθος, είναι σαν θηρίο που κοιμάται.

Η καθημερινότητά σου είναι ίδια. Ή, όχι ίδια, έχεις επινοήσει μία καινούρια και νομίζεις ότι περνάς κάτω από τα ραντάρ και λες ΟΚ, εντάξει, είμαι καλά. Και γίνεται κάτι απειροελάχιστο και ξυπνάει το θηρίο και τότε δεν μπορείς να του ξεφύγεις εύκολα... Το λάθος είναι να προσπαθείς να του ξεφύγεις! Το αφήνεις να έρθει για να μπορέσεις να μηδενίσεις και να προχωρήσεις».