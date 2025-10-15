Τερέζα: «Ήμουν ένα εκθαμβωτικό κορίτσι, είχα τα πάντα γύρω μου και τη μαμά μου που με… προσγείωνε»

Η Τερέζα μίλησε στο Action 24 και στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» για τους γονείς της που τους έβλεπε καλοκαίρια και γιορτές, αφού ζούσαν σε διαφορετικές χώρες, αλλά και το πόσο της λείπουν… «Είχαμε μια πολύ ωραία σχέση. Ήταν και οι δύο πολύ νέοι. Η απόσταση ποτέ δεν έπαιζε ρόλο για μας.

Για όλη μας τη ζωή εγώ έμενα στη Νέα Υόρκη, η μητέρα μου στην Ελλάδα και ο πατέρας μου στη Φλόριντα και μετά ερχόμουν στην Ελλάδα και η μητέρα μου στη Νέα Υόρκη που σημαίνει ότι σπανίως βρισκόμασταν στην ίδια χώρα! Άρα κλείναμε ραντεβού και πηγαίναμε μαζί τις γιορτές ή ταξίδια και όλο αυτό ήταν πολύ ωραίο, γιατί σε έκανε να θέλεις να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν και οι γονείς.

«Μου τηλεφωνούσε και μου έλεγε: πρόσεξε»

Όμως τους έχασα πολύ νέα και ήταν και πολύ νέοι. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο μπορεί και να μην το ξεπεράσω ποτέ. Είναι σαν να λέω ότι θα πάω και θα τους δω, οπότε νιώθω ότι λείπουν ταξίδι. Τους αγαπούσα πολύ και τους αγαπώ και τους θυμάμαι πάντα.

Τη μητέρα μου τη μελετάω όλη την ημέρα, κάθε μέρα, όλη την ώρα, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος βράχος και ένας άνθρωπος που με προστάτευσε σε αυτή τη δουλειά. Που αυτή η δουλειά δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που δεν φαίνεται. Κατάφερα να μεγαλώσω σωστά και να είμαι και προστατευμένη μέσα σε αυτή δουλειά, ενώ δεν μιλούσα καλά ελληνικά και δίχως να έχω απόλυτα καταλάβει την ελληνική νοοτροπία.

Γιατί όταν είσαι ένα εκθαμβωτικό κορίτσι, όμορφο, και έχεις πειρασμούς και έχεις τα πάντα γύρω σου, λες εσύ εδώ είμαστε. Με ένα τηλεφώνημα όμως η μαμά μου όχι απλώς με γείωνε, με προσγείωνε, μπουμ! Και μου έλεγε να σου πω, πρόσεξε».

Η φήμη

«Όταν έγινα γνωστή, δεν μου ήταν δύσκολο γιατί ήμουν πάντα στο επίκεντρο της προσοχής. Αν ήμουν ένα ντροπαλό κορίτσι, με μια πολύ δυνατή φωνή και τραγουδούσα και ξαφνικά στα 21 γινόταν ένας πανικός γύρω μου, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν! Και γινόταν πανικός τότε στα 90's! Δεν μπορούσα να περπατήσω στον δρόμο! Μόλις έβγαινα από ένα ραδιόφωνο και με έβλεπαν είτε 5, είτε 10, είτε 15 χρόνων ουρλιάζανε: παιδιά, η Τερέζα!

Οι άντρες στη ζωή μου, ήταν πάντα κύριοι και πρόσεχαν γιατί έβαζα όρια. Και βάζω όρια. Ναι. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα παντρευτώ τώρα κοντά. Λέω να το κάνω λίγο μεγαλώνοντας, για να έχω μια παρέα για ταξιδάκια και τέτοια πράγματα».