Αντώνης Καφετζόπουλος: «Μπορεί να αγαπάς ανθρώπους που δεν σκέφτεσαι να κάνεις σεξ μαζί τους»

«Οι άνθρωποι ερωτεύονται καταρχήν σωματικά. Μυρίζουν κάποια φερομόνη που εκπέμπει ο άλλος ή η άλλη και κάτι τους κάνει αυτό. Και επίσης υπάρχει και αυτό το θέμα, το αισθητικό, ότι βλέπεις απέναντί σου μια γυναίκα, εγώ που είμαι άντρας και υπάρχει κάτι που σου αρέσει αισθητικά. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό, πιστεύω, κίνητρο για να πλησιάσεις τον άλλο να καταλάβεις τι είναι.

Καμιά φορά τα πράγματα γίνονται αστραπιαία και το πλησιάσμα γίνεται κατόπιν εορτής και διαπιστώνεις ότι δεν ταιριάζετε όσο είχες την προσδοκία και την ελπίδα ότι θα ταιριάζεις». Ο Αντώνης Καφετζόπουλος ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24 και ήταν άκρως απολαυστικός!

Ο έρωτας

«Βλέποντας και νέα παιδιά νομίζω ότι τους ανθρώπους που θεωρούν ερωτικά σημαντικούς στη ζωή τους, τους βλέπουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τους έβλεπα και εγώ πριν 50 χρόνια ή πριν 10 χρόνια. Δεν άλλαξε πλέον κάτι πολύ ο τρόπος που ερωτευόμουν στα 20 μου με τον τρόπο που ερωτεύτηκα στα 65 μου, ο ίδιος είναι. Και νομίζω ότι είναι και πολύ σωματικό, δηλαδή σου ταιριάζει ο άλλος ή δεν σου ταιριάζει.

Όσο μεγαλώνεις βέβαια υπάρχουν σωματικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά ανάμεσα στα δύο φύλα. Είναι άλλα τα σωματικά εμπόδια που μπαίνουν στις γυναίκες, άλλης φύσης, μιλάω για την εμμηνόπαυση.

Οι ορμόνες είναι άτιμα πράγματα και καθορίζουν πολύ το τι μας ενδιαφέρει και τι δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει και αυτό το θέμα της αγάπης, το οποίο δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τον έρωτα. Μπορεί να αγαπάς ανθρώπους που δεν σκέφτεσαι να κάνεις σεξ μαζί τους».

Τα παιδιά

«Όταν κάνουν κάτι καλά τα παιδιά μου, τους λέω μπράβο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες. Ίσως και από αντίδραση, επειδή εμένα με είχαν στο ήρεμα, να είσαι σεμνός και τέτοια.

Ήταν καλοί άνθρωποι οι γονείς μου, οπότε πολύ γρήγορα, άρχισα να καταλαβαίνω ότι το κάνουν κυρίως για να με προστατέψουν από το να αρχίσω να συμπεριφέρομαι με την ύβρι της έπαρσης και της αλαζονείας, αυτή ήταν η ανησυχία τους».

Η ηλικία

«Σωματικά μέχρι τα 55-60 αισθανόμουν ότι μπορώ να κάνω κωλοτούμπες πραγματικά. Αλλά μετά δεν μπορούσα πια. Έγινε σταδιακά. Και τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που είμαι ευτυχής που περπατάω! Είμαι 75, δεν φαίνεται, αλλά είμαι. Εννοώ ότι ο άνθρωπος που είναι 75 το νιώθει κάθε μέρα!

Στο επάγγελμά μου είναι αστείο να παίξω έναν άνθρωπο που είναι 35 χρόνων, θα είναι γελοίο. Διάφοροι συνάδελφοί μου την πατάνε λίγο σε αυτό και αρχίζουν και βάφουν τα μαλλιά τους, «τραβιούνται» λίγο… Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να πας με το ποτάμι. Ότι το ποτάμι της ζωής είναι αυτό, είναι για όλους τους ανθρώπους και υπάρχουν αρκετοί ρόλοι που θα μπορείς να παίξεις όσο αντέχεις να παίζεις.

Δεν έχω απωθημένα για τη δουλειά. Έκανα πολύ λιγότερα από ό,τι θα ήθελα να είχα κάνει, αλλά δεν το αντιμετωπίζω σαν απωθημένο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Η τύχη ήταν μαζί μου πολύ γενναιόδωρη! Έτυχε να κάνω κάτι το οποίο μ' αρέσει να το κάνω και έχω την τρομερή πεποίθηση, χωρίς καμία αλαζονεία, ότι το κάνω καλά».

Η συνεργασία με τους σκηνοθέτες

«Παλιά τσακωνόμουν με τους σκηνοθέτες. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχω αποφασίσει όταν μου λένε ναι, αλλά θα ήθελα να το κάνεις έτσι, λέω από μέσα μου ωραία, το θες έτσι θα προσπαθήσω να το κάνω 25 φορές καλύτερα από ό,τι έχεις φανταστεί!

Αν μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι η ελλιπής η οδηγία προσπαθώ να συμπληρώσω τα κενά και να την κάνω καλή και χρήσιμη. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχω δουλέψει πάρα πολύ αρμονικά. Είναι θέμα αν ταιριάζουν οι προσωπικότητές μας».