Flotilla: Ηχητικό μήνυμα των Ισραηλινών έπαιξε η Ζωή στην Ολομέλεια - Άγρια κόντρα με Καιρίδη

Ένα ηχητικό απόσπασμα διάρκειας 59 δευτερολέπτων από το μήνυμα που δέχθηκαν τα πλοία του στολίσκου αλληλεγγύης που έπλεαν προς τη Γάζα από τους Ισραηλινούς, έπαιξε μέσω του κινητού της τηλεφώνου στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου .

«Ακούστε αυτό! Πρέπει να ακουστεί το μήνυμα που δέχθηκαν τα ιστιοφόρα πλοία του στολίσκου αλληλεγγύης που πλέουν σε ειρηνική πορεία προς τη Γάζα για να σπάσουν τον αποκλεισμό που έχει επιβάλλει το κράτος του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και διερωτήθηκε «εάν έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή πιόνια του ισραηλινού κράτους». Μάλιστα, κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα.



Νωρίτερα, η αντιπολίτευση κατήγγειλε τις επιθετικές κινήσεις των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον του Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης. «Το θέμα είναι βαθύτατα πολιτικό και νομικό εκτός από ανθρωπιστικό, γιατί εκτός των άλλων, αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση.

«Είστε υπόλογοι και συνένοχοι αν δεν πάρετε θέση! Υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου», υποστήριξε ο Γιώργος Ψυχογιός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. «Έχουμε ελληνική κυβέρνηση ή απλά είστε υπάλληλοι του Ισραήλ και του Νετανιάχου;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Νέα άγρια αντιπαράθεση Ζωής - Καιρίδη: «Πώς γίνατε καθηγητής;» - «Πηγαίντε πίσω στα θρανία και μετά κάντε μας μαθήματα...»

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μίλησε για «στοιχείο θεατρικότητας» στις απόψεις της αντιπολίτευσης, και ανέφερε πως όσα συνέβησαν έγιναν σε διεθνή ύδατα, στα οποία η κυβέρνηση δεν έχει δικαιοδοσία.



«Πώς γίνατε καθηγητής πανεπιστημίου και μιλάτε για διεθνή χωρικά ύδατα;», ανέφερε, με μπόλικη δόση ειρωνείας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να λάβει την απάντηση - στο ίδιο ακριβώς ύφος - του Δημήτρη Καιρίδη. «Πηγαίντε πίσω στα θρανία να μάθετε τη διαφορά μεταξύ διεθνών και χωρικών υδάτων και μετά ελάτε να μας κάνετε εδώ μαθήματα….», όπως σχολίασε χαρακτηριστικά.



Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνώσας παράταξης μίλησε για «κακοπαιγμένο» και «άσχημο» θέατρο, λόγω της πίεσης που δέχεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από την Μαρία Καρυστιανού.



Μάλιστα, αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των αποστολών αλληλεγγύης, σπεύδοντας να επισημάνει πως δεν τα υιοθετεί, προκαλώντας σε κάθε περίπτωση τη νέα αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.