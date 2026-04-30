Στα άκρα η πόλωση στη Βουλή: «Ή πετάξτε έξω τον ανάγωγο Παππά ή βουλώστε το!»

Ηλεκτρισμένη παραμένει η ατμόσφαιρα στη Βουλή, καθώς από νωρίς το πρωί σχηματίζονται πολλαπλές εστίες έντασης, ακόμη και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το κλίμα είναι τεταμένο κυρίως με αφορμή την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.



Ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ανταποδίδοντας τα παλαιότερα πυρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία υπενθυμίζεται πως έχει αποκαλέσει τον Κυριάκο Βελόπουλο «διαχρονικό δεκανίκι της ΝΔ». Μάλιστα, όταν ο «πράσινος» βουλευτής Πέτρος Παππάς αντέδρασε από τα έδρανα, ο Κώστας Χήτας φώναξε προς το ΠΑΣΟΚ: «ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το!».

Ο διάλογος είναι ενδεικτικός:



Κώστας Χήτας: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και συμπλέει με την ΝΔ. Εμείς τα κάνουμε λέει στο φως. Μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται. Μιλάμε για θράσος κανονικό.



Πέτρος Παππάς: Εμείς δεν τα κάνουμε το βράδυ!



Κώστας Χήτας: Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο κύριο ή αν δεν μπορείτε να ακούσετε, βουλώστε το! Εδώ είναι το βήμα της Βουλής, το καταλάβατε;



Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε τα διαπροσωπικά.



Κώστας Χήτας: Με έχει διακόψει 7 φορές ο ανάγωγος.



Πέτρος Παππάς: Τους χαρακτηρισμούς…



Κώστας Χήτας: Το λιγότερο ανάγωγος που διακόπτεις. Και έχετε το θράσος κύριε Μάντζο, μαζέψτε τον βουλευτή σας, τον εκ μεταγραφής βουλευτή σας. Και έχετε το θράσος εσείς κύριε Μάντζο που τα ψηφίζετε μέρα να συμπλεύσετε με την ΝΔ.

Μάντζος: Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε

Η αποστροφή του Κώστα Χήτα προκάλεσε την οξεία αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου. «Του επιτέθηκε και του είπε να το βουλώσει. Αυτό είναι κοινοβουλευτική διαδικασία; Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε:», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καλώντας το προεδρείο να αποδοκιμάσει και να σβήσει από τα πρακτικά το «βουλώστε το». Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη δεσμεύτηκε να δει τα πρακτικά και να πράξει αναλόγως. Λίγα λεπτά αργότερα μάλιστα, ο Κώστας Χήτας επανήλθε, ζητώντας ο ίδιος να διαγραφεί από τα πρακτικά η επίμαχη φράση του.



Το λόγο ζήτησε και ο Πέτρος Παππάς εκτιμώντας πως η στάση της Ελληνικής Λύσης οφείλεται στη «μεγάλη αγωνία» της, λόγω της πτώσης των ποσοστών της. «Υπάρχουν πλέον πολλοί μνηστήρες για το περίεργο ακροατήριό σας, γι’αυτό και η αγωνία σας σας κάνει να τα βάζετε με το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.