Ζωή VS Δουδωνής, β' ημίχρονο: «Δεν θα γίνετε ουρά της Πλεύσης- «Είστε χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη»

Νέο… ματς με τον Παναγιώτη Δουδωνή έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον «πράσινο» βουλευτή και συνολικώς το ΠΑΣΟΚ για «μπλόφες», «διευθετήσεις» και «πονηριές» στον απόηχο της αντιπαράθεσης για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των ανεξάρτητων Αρχών.

«Σας τηλεφώνησα χθες το μεσημέρι και μου είπατε πως δεν έχετε κάνει καμία συζήτηση κύριε Δουδωνή; Ναι ή όχι; Ναι ή όχι;» ρώτησε μετ’ επιτάσεως το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας μάλιστα πως δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς αυτές τις ημέρες με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Έτσι μεταχειρίζεστε τους Θεσμούς; Μπλοφάροντας και παίζοντας παιχνίδια;», διερωτήθηκε, τονίζοντας μάλιστα πως εδώ και ένα χρόνο ζητά τη σύγκληση συμβουλίου αντιπολίτευσης, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανταποκριθεί.

«Δεν θα γίνετε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ούτε θα πάθετε τίποτα!», σχολίασε, μιλώντας για ηθικό καθήκον της αντιπολίτευσης να ρίξει τη «διεφθαρμένη» κυβέρνηση της ΝΔ.

«Ήξερα μέχρι τώρα ότι ο συγγραφέας, ο… “Βάτσλαβ Χάβελ των Βαλκανίων”, κύριος Τσίπρας, είναι ο χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη. Τελικά, είστε όλοι σας χρυσοί χορηγοί του Μητσοτάκη!», ανταπάντησε ο Παναγιώτης Δουδωνής, στρέφοντας τα βέλη του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ για τους οποίους υποστήριξε πως «είναι βυθισμένοι στην προσωπική τους πολιτική».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «ανεύθυνη προσωπική στρατηγική», σχολιάζοντας πως δεν είπε λέξη για την «πρωτοφανή μεθόδευση» της ΝΔ.

Πάντως, απέκρουσε τα περί «μπλόφας» εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διάσκεψη των Προέδρων, λέγοντας πως η κυβερνητική παράταξη είναι εκείνη που δεν ήθελε πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των Αρχών και εκείνη που «ήθελε παζάρι και μπλόφα».