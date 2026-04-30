Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές: 120 ή 151 ψήφοι; Το ΠΑΣΟΚ και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής

Θέση μάχης για μια σκληρή, υπό προϋποθέσεις, κοινοβουλευτική αντιπαράθεση λαμβάνουν, καταρχάς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρωτοβουλία Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστική επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, οι εξεταστικές επιτροπές συνιστώνται για την εξέταση ειδικών ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος, μετά από πρόταση του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών (60 βουλευτές) και απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών δηλαδή 120 ψήφοι.



Ωστόσο, ύστερα από την αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της χώρας το 2019, η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αποτελεί πλέον δικαίωμα και της μειοψηφίας, καθώς αρκεί η πρόταση 10 βουλευτών και η υπερψήφισή της από 120 βουλευτές, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας.



Όπως αναφέρει το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής: «Μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών, η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εξεταστικές επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, και υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Συντάγματος».



Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, το δικαίωμα της μειοψηφίας αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα.



Σύμφωνα με το άρθρο 144, παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής: «H απόφαση της Oλoμέλειας της Boυλής για την κατά τo άρθρo 68 παρ. 2 εδ. β΄ τoυ

Συντάγματoς σύσταση εξεταστικής επιτρoπής για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην

εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.

Και κάπου εδώ αρχίζει η συζήτηση, επί του παρόντος, στο παρασκήνιο για το εάν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη δυνατότητα στη ΝΔ να απορρίψει την εξεταστική επιτροπή. «Περιμένουμε να κατατεθεί η πρόταση, θα την μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και θα τοποθετηθούμε» είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης.



Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο του ‘22 η Ολομέλεια είχε εγκρίνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, με 142 θετικές ψήφους από την αντιπολίτευση (η ΝΔ είχε δηλώσει «παρών»).